Özbekistan Dışişleri Bakanlığı ABD'den resmi açıklama talep etti

Okyanus ötesinde milyonların heyecanla beklediği futbol şöleni başlarken, Özbekistan milli takımı etrafındaki gelişmeler sadece spor camiasının değil, ülke yönetiminin ve diplomatların da odağında yer alıyor. New York'ta oynanan ve temsilcilerimizin kıyasıya mücadelesiyle akıllarda kalan Özbekistan ile Hollanda arasındaki hazırlık maçı (1:2) öncesinde yaşanan tatsız olay yeni bir boyuta taşındı. Temsilcilerimizin havaalanına iniş yapar yapmaz yerel güvenlik birimleri tarafından yoğun ve aşırı detaylı bir kontrolden geçirilmesi, ülkemiz diplomatları tarafından sıkı takibe alındı.

Konuyla ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak ABD'den izahat istediğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Omonulla Fayziev, basın mensuplarına yaptığı özel açıklamada durumu resmen bildirdi.

Bakanlık temsilcisi, devletimizin vatandaşlarının, özellikle de tarihi Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek üzere yola çıkan milli takım futbolcularımızın ve teknik heyetimizin haklarını ve uluslararası arenadaki itibarını en üst düzeyde koruduğunu vurguladı.

«Söz konusu yoğun kontrol ve arama durumuyla ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu derhal harekete geçti. Diplomatik kanallar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili devlet kurumlarına ve güvenlik birimlerine resmi başvuruda bulunuldu. Şu an itibarıyla, bu sürecin gerçek nedenlerini öğrenmek amacıyla durumla ilgili detaylı ve resmi bir açıklama yapılması talep edildi», ifadeleriyle durumu netleştirdi Omonulla Fayziev.

Hatırlatmak gerekir ki, daha önce milli takımımızın teknik direktörü Fabio Cannavaro, İtalyan basınına verdiği demeçte bu tür bir titizliğin ABD havaalanlarına özgü standart uluslararası güvenlik önlemlerinden biri olduğunu belirterek taraftarları sakin olmaya çağırmıştı. Buna rağmen, Dışişleri Bakanlığımız kahramanlarının yurtdışındaki her adımını takip ettiğini ve diplomatik destek sağladığını pratikte göstermiş oldu. Bu durumun, Dünya Kupası öncesinde 'beyaz kurtlara' ekstra moral ve güç vereceği aşikardır.

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