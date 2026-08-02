BT devleri yapay zekaya 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yaptı

·41·Teknoloji
BT devleri yapay zekaya 1,1 trilyon dolardan fazla yatırım yaptı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye ve altyapılarını genişletmeye benzeri görülmemiş bir hızla devam ediyor. Financial Times'ın son mali raporlara dayanarak bildirdiğine göre, dünyanın en büyük dört hiper ölçekli sağlayıcısı — Amazon, Google, Microsoft ve Meta tarafından yapay zeka sektörüne yönlendirilen toplam sermaye harcamaları 2023'ten bu yana şimdiden 1,1 trilyon doları aştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu devasa fon ölçeğinin birçok ekonomist ve piyasa analistinin dikkatini çekmesine rağmen, bu büyüme yavaşlama belirtisi göstermiyor. Tahminlere göre, yalnızca bu yılın sonuna kadar söz konusu şirketler tarafından yaklaşık 745 milyar dolarlık ek yatırım yapılması bekleniyor. Bu da yapay zeka yarışının şiddetinin yakın gelecekte daha da artacağına işaret ediyor.

Altyapı ve temel harcama yönleri

RBC Capital analisti Rishi Jaluria, bu tür devasa finansal akışlar fonunda yatırımcıların teknolojik devlerden katı bir denge talep ettiğini vurguluyor. Yani şirketlerin, yapay zekaya yönlendirilen fonlar ile kendilerini bugünkü başarı zirvesine taşıyan geleneksel iş faktörlerini koruma arasındaki sınırı sıkı bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor.

Fonların ana kısmı, yani ortaklık payı temel olarak yeni veri merkezleri — veri merkezlerinin inşasına, bunların modern çip ve yeterli elektrik enerjisiyle sağlanmasına harcanıyor. Bu durum enerji ve yüksek performanslı ekipman üreten diğer sektöre de etkisini göstermeden kalmıyor.

Yatırımların ilk sonuçları ve etkileri

Mali piyasa uzmanları bu kadar devasa miktardaki yatırımların geri dönüş süresi ve verimliliğinden endişe duyuyor olsa da, mevcut göstergeler bu masrafların meyvesini vermeye başladığını gösteriyor. Özellikle yapay zekaya yapılan yatırımlar şirketlerin gelir artışını önemli ölçüde hızlandırıyor.

Örneğin Google, Amazon ve Microsoft gibi devler, kendi işlem güçlerini satan bulut hizmetleri birimlerinin keskin bir şekilde büyüdüğünü bildirdi. Bulut iş altyapısına sahip olmayan Meta ise yapay zeka algoritmalarının reklamların daha doğru hedeflemesine yardımcı olduğunu, bunun sonucunda toplam üç aylık gelirin yüzde 28 arttığını resmi olarak açıkladı.

Yapay ZekaTeknolojiYatırımBT DevleriBulut Hizmetleri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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