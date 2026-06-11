Özbekistan ve Kolombiya karşılaşması bilet satışlarında rekor kırdı

ABD, Kanada ve Meksika sahalarında bugün resmen başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan ülkemiz taraftarları için çok sevindirici ve dünya çapında yankı uyandıran harika haberler geldi! Tarihinde ilk kez finallere katılma hakkı kazanan sevgili Özbekistan Milli Takımı, sadece sahada değil, çevresindeki ilgi ve heyecan bakımından da dünya devlerini geride bırakarak gezegende eşsiz olduğunu kanıtlıyor.

Elde edilen son resmi bilgilere göre, turnuvanın «K» grubunun 1. turunda yer alan ve tüm Orta Asya'nın merakla beklediği Özbekistan — Kolombiya karşılaşması, şu an itibarıyla bilet satışlarında tüm turnuvadaki en yüksek ve mutlak en iyi sonucu kaydetmiş durumda. Bu konuda uluslararası alanda tanınan Özbek futbol uzmanı Alisher Nikimbaev, sosyal medya hesapları üzerinden özel bir açıklama yaptı.

Deneyimli uzmanın sunduğu rakamlar ve analizler, her Özbek futbolseverin kalbini gururla dolduracak nitelikte:

«Turnuva organizasyon komitesinden alınan ilk resmi verilere göre, yaklaşan heyecan verici Özbekistan — Kolombiya mücadelesi için şu saate kadar tam 74.725 bilet sahibini buldu. Şaşırtıcı olan nokta, bu rakamın mevcut Dünya Kupası kapsamındaki diğer tüm maçların bilet satış hacminden önemli ölçüde fazla olmasıdır. Dünya futbolunun odağındaki turnuvanın resmi açılış maçı olan Meksika — Güney Afrika Cumhuriyeti (73.373 bilet) karşılaşması ve milyonlarca taraftarı olan Brezilya — Fas (73.719 bilet) arasındaki çekişmeli mücadeleler bile bilet satış hızı bakımından temsilcilerimizin oynayacağı maçın gerisinde kaldı», — diye vurguluyor Alisher Nikimbaev.

Bu tarihi rakamlar, okyanus ötesinde yaşayan ve dünyanın dört bir yanından oraya ulaşan vatandaşlarımızın, ayrıca Güney Amerika'nın en ateşli taraftarlarının bu maçı ne kadar büyük bir özlemle beklediğini gösteriyor. İtalyan efsane Fabio Cannavaro yönetimindeki «Beyaz Kurtlar», 18 Haziran'da Meksika'nın ünlü sahasında 75 bine yakın seyirci önünde Dünya Kupası'ndaki ilk tarihi maçlarına çıkacaklar. Tribünlerden yükselecek «Özbekistan!» tezahüratlarının futbolcularımıza güç katacağı şüphesizdir. Temsilcilerimize bu unutulmaz maçta sadece ve sadece galibiyet diliyoruz!

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