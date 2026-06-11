Santiago Giménez'in Milan'daki krizi: Borgetti sorunların nedenini açıkladı

·45·Spor
Santiago Giménez'in Milan'daki krizi: Borgetti sorunların nedenini açıkladı

Santiago Giménez, 2025-26 sezonunda Milan formasıyla Serie A'da gol atamadı. Meksikalı efsanevi forvet Jared Borgetti, GOAL'e verdiği röportajda vatandaşının başarısızlıklarının nedenlerini açıkladı. Kulüp düzeyindeki zorluklara ve transfer söylentilerine rağmen, 25 yaşındaki forvet kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda parlamayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Giménez, Feyenoord'daki verimli performansının ardından Şubat 2025'te San Siro'ya transfer olmuştu. Hollanda'da 105 maçta 65 gol atarak her tam sezonunda 20'den fazla gol kaydetmeyi başarmıştı. İngiltere Premier Ligi takımları dahil birçok Avrupa devinin ilgisine rağmen, çocukluğundan beri taraftarı olduğu Milan'ı seçmişti.

İtalya'ya geldikten sonra ilk altı golünü atmış olsa da, Giménez yeni ortama tam olarak uyum sağlayamadı. Uzmanlar bunu adaptasyon süreciyle ilişkilendirse de sakatlıklar durumu daha da zorlaştırdı. Güçlü forvet, İtalya'daki ilk tam sezonunun beş ayını sakatlık nedeniyle kaçırdı. Sonuç olarak, geride kalan sezonda sadece İtalya Kupası'nda bir gol atabildi.

Şu anda Milan'da büyük değişimler yaşanıyor: Teknik direktör Massimiliano Allegri ayrılıyor ve birçok yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Jared Borgetti, Giménez'in durumu hakkında şunları söyledi: "Maalesef İtalya'daki yıl Santiago için iyi geçmedi, ancak bu sadece onun suçu değil. Sakatlık, istikrar yakalamasını ve ilk 11 için savaşmasını engelledi."

Borgetti'ye göre takımın genel performansı da forvete yardımcı olmadı. Efsanevi futbolcu, "Milan bu sezon iyi bir oyun sergileyemedi; takım kötü oynadığında ise bir oyuncunun öne çıkması zordur. Giménez, takım oyununa bağımlı bir forvet. Düşüşü hem kendisine hem de takımın genel durumuna bağlı" diye ekledi.

MilanSantiago GiménezSerie AFutbolTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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