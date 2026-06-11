Cristiano Ronaldo başarısız bir maç çıkardı: Portekiz, Nijerya'yı zorlukla yendi

·117·Spor
Cristiano Ronaldo başarısız bir maç çıkardı: Portekiz, Nijerya'yı zorlukla yendi

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Nijerya'yı 2-1 mağlup etti. Leiria'da oynanan karşılaşmada tüm gözler 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi ancak efsanevi golcü alışılagelmiş verimliliğini sergileyemedi ve birçok net fırsattan yararlanamadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, Roberto Martinez'in takımının kilit ismi olmaya devam ediyor ancak sahada kaldığı 65 dakika oldukça gergin geçti. Maçın 9. dakikasında Nelson Semedo'nun ortasında topu ağlara gönderemeyen Ronaldo, daha sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta da isabet sağlayamadı. Bu durum, taraftarlar ve uzmanlar arasında onun turnuvadaki ilk 11 yeri hakkında tartışmalara yol açtı.

Buna rağmen teknik direktör Roberto Martinez, kaptanın sahada uzun süre kalmasının planlı bir strateji olduğunu vurguladı. Devre arasında yapılan sekiz değişikliğe rağmen Ronaldo, ikinci yarıda da oyunda kalan tek saha oyuncusu oldu. Martinez'e göre bu, golcünün fiziksel durumunu grup aşamasındaki zorlu maçlara hazırlamak için uygulanan özel bir planın parçasıydı.

Karşılaşmada perdeyi 23. dakikada Pedro Neto açtı ancak devre öncesinde Akor Adams skoru eşitledi. Nijerya milli takımı, kadrosunda Victor Osimhen ve Ademola Lookman gibi yıldızlar olmamasına rağmen Portekiz'e ciddi bir direnç gösterdi. Maçın kaderini 75. dakikada oyuna sonradan giren Francisco Conceicao belirledi. Sağ kanattan içeri kat ederek yaptığı düzgün vuruş takımına galibiyeti getirdi.

Böylece Portekiz milli takımı, Şili maçında olduğu gibi yine 2-1'lik skorla galip gelerek Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası yolculuğuna hazır hale geldi. Takım kazanmasına rağmen, Ronaldo'nun form durumu ve gol yollarındaki suskunluğu ana tartışma konusu olmaya devam ediyor.

FutbolPortekizCristiano RonaldoDünya KupasıRoberto Martinez
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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