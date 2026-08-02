Moskova'da bir restoranda şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

·477·Dünya
Moskova'da bir restoranda şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Moskova'nın merkezindeki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir restoranda 2 Ağustos akşamı şiddetli bir patlama meydana geldi. Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, patlama yerel saatle 20:10'da gerçekleşti.

Moskova polisi, "İlk belirlemelere göre patlama sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi çeşitli derecelerde yaralandı" açıklamasında bulundu.

Soruşturma Komitesi, ölü ve yaralı sayısının netleştirildiğini bildirdi. Patlamanın ardından Moskova Ulaştırma Müdürlüğü, Kudrin Meydanı'ndaki sokaklarda trafiğin durdurulduğunu duyurdu.

Ne biliniyor?

  • Patlamanın nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.

  • Ölü ve yaralı sayısı resmi makamlar tarafından tespit ediliyor.

  • Moskova'nın merkezinde trafik tamamen durduruldu.

Resmi açıklamada, "Şu anda patlamanın nedeni ve sonuçlarıyla ilgili soruşturma çalışmaları yürütülmektedir" denildi.

Kudrin Meydanı'nda meydana gelen bu olay Moskova sakinlerini ve ziyaretçilerini endişelendirdi. Olayla ilgili tüm resmi bilgiler güncellenmeye devam edecektir.

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MoskovaKudrin MeydanıRusyaTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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