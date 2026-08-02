Mavi boyaya boyanan kirpi bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından öldü

Büyük Britanya'da hayvanlara yönelik zulüm bir kez daha kamuoyunu sarstı. Vücudu neredeyse tamamen mavi ve sarı boyayla kaplı halde bulunan kirpi, ağır durumda kurtarma merkezine getirildi ancak birkaç gün sonra öldü.

Bildirildiğine göre olay, İngiltere'nin Leeds şehri yakınlarındaki Yeadon bölgesinde meydana geldi. Yerel bir kadın bahçesinde garip görünümlü bir kirpi görünce derhal kurtarma servisine başvurdu. Hayvana Honey adı verildi ve uzmanlar onu tedavi etmeye başladı.

Kurtarma merkezi yöneticisi Diane Cook, kirpinin vücudunun yüzü, karnı ve bacakları dışında neredeyse tamamen kalın bir boyayla kaplı olduğunu söyledi. Boyanın suda çözünmez olması nedeniyle her bir dikeninin ayrı ayrı temizlenmesi gerekiyordu.

Uzmanlarboyanın o kadar kalın bir tabaka oluşturduğunu, kirpinin dikenlerinin birbirine yapıştığını belirtti. Bu durum, onun özgürce hareket etmesini ve kendini korumak için top şeklini almasını kısıtladı.

Ayrıca hayvanda ciddi solunum sorunları da gözlendi. Veterinerler bu durumun, boyanın zehirli buharları veya temizlenmeye çalışıldığı sırada vücuda giren kimyasal maddelerden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Bazı tahminlere göre, kimliği belirsiz kişiler kirpiği ünlü Sonic karakterine benzetmek veya yerel futbol kulübünün renklerine uydurmak amacıyla boyamış olabilir. Ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.

Bir hafta sonra kurtarma servisi, Honey'nin yaşam mücadelesine dayanamayarak öldüğünü duyurdu.

«Bu haberden dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bazı insanların canlılara karşı neden bu kadar zalimce davranabildiğini bir türlü anlayamıyorum», — dedi kurtarma merkezi yöneticisi Diane Cook.

Olayla ilgili olarak polis, koruma altındaki hayvana kasıtlı olarak eziyet ettiği şüphesiyle iki erkek ve iki genci gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.