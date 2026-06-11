İngiltere Milli Takımı'nda penaltı krizi: Bellingham ve Gordon arasında neler yaşandı?

·45·Spor
İngiltere Milli Takımı'nda penaltı krizi: Bellingham ve Gordon arasında neler yaşandı?

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesi oynadığı son hazırlık maçında Jude Bellingham ve Anthony Gordon arasında beklenmedik bir durum yaşandı. Real Madrid yıldızı ikinci yarıda kazanılan penaltıyı kullanmaya hazırlanırken, teknik heyetin talimatı üzerine topu kanat oyuncusuna bırakmak zorunda kaldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Kosta Rika'ya karşı 3-0 kazanılan maçta yaşanan bu olay büyük dikkat çekti. Bellingham başlangıçta topu eline alarak skoru artırmayı hedeflemişti. Ancak yedek kulübesinden gelen talimat sonrası topu Gordon'a verdi. Anthony Gordon ise fırsatı değerlendirerek skoru 2-0'a getirdi.

Maç sonrasında milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel sahadaki anlaşmazlığa açıklık getirdi. Tuchel'e göre bu durum oyuncuların bencilliğinden değil, teknik ekibin iletişim hatasından kaynaklandı. Çok sayıda değişiklik yapıldığı için penaltı sırası karışmıştı.

“Takımda çok fazla değişiklik oldu ve penaltıcı sıralaması biraz belirsizleşti. Anthony ikinci penaltıcıydı. Normalde bu liste soyunma odasında asılı olur ancak bu sefer durumu sözlü olarak anlatmamız gerekti. Bu bizim sorumluluğumuzdu” dedi Alman çalıştırıcı.

Tuchel ayrıca Jude Bellingham'ın orta sahadaki çalışkanlığına özel bir parantez açtı. Genç yıldızın Harry Kane, Elliot Anderson ve Declan Rice ile ilk kez birlikte oynadığını ve takım oyununa hızlı adapte olduğunu vurguladı. Teknik adam, turnuva öncesi kadro konusunda nihai kararı vermek için acele etmediğini de sözlerine ekledi.

İngiltereJude BellinghamAnthony GordonThomas TuchelReal Madrid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo başarısız bir maç çıkardı: Portekiz, Nijerya'yı zorlukla yendiCristiano Ronaldo başarısız bir maç çıkardı: Portekiz, Nijerya'yı zorlukla yendiBugün, 07:16İngiltere Milli Takımı, Kosta Rika'yı farklı mağlup ettiİngiltere Milli Takımı, Kosta Rika'yı farklı mağlup ettiBugün, 06:49James Rodriguez, Luis Diaz'ın 'Altın Top' kazanma ihtimali hakkında...James Rodriguez, Luis Diaz'ın 'Altın Top' kazanma ihtimali hakkında...Bugün, 06:40Santiago Giménez'in Milan'daki krizi: Borgetti sorunların nedenini açıkladıSantiago Giménez'in Milan'daki krizi: Borgetti sorunların nedenini açıkladıBugün, 06:38Özbekistan ve Kolombiya karşılaşması bilet satışlarında rekor kırdıÖzbekistan ve Kolombiya karşılaşması bilet satışlarında rekor kırdıBugün, 06:30Özbekistan Dışişleri Bakanlığı ABD'den resmi açıklama talep ettiÖzbekistan Dışişleri Bakanlığı ABD'den resmi açıklama talep ettiBugün, 06:19
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor