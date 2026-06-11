İngiltere Milli Takımı'nda penaltı krizi: Bellingham ve Gordon arasında neler yaşandı?

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası öncesi oynadığı son hazırlık maçında Jude Bellingham ve Anthony Gordon arasında beklenmedik bir durum yaşandı. Real Madrid yıldızı ikinci yarıda kazanılan penaltıyı kullanmaya hazırlanırken, teknik heyetin talimatı üzerine topu kanat oyuncusuna bırakmak zorunda kaldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Kosta Rika'ya karşı 3-0 kazanılan maçta yaşanan bu olay büyük dikkat çekti. Bellingham başlangıçta topu eline alarak skoru artırmayı hedeflemişti. Ancak yedek kulübesinden gelen talimat sonrası topu Gordon'a verdi. Anthony Gordon ise fırsatı değerlendirerek skoru 2-0'a getirdi.

Maç sonrasında milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel sahadaki anlaşmazlığa açıklık getirdi. Tuchel'e göre bu durum oyuncuların bencilliğinden değil, teknik ekibin iletişim hatasından kaynaklandı. Çok sayıda değişiklik yapıldığı için penaltı sırası karışmıştı.

“Takımda çok fazla değişiklik oldu ve penaltıcı sıralaması biraz belirsizleşti. Anthony ikinci penaltıcıydı. Normalde bu liste soyunma odasında asılı olur ancak bu sefer durumu sözlü olarak anlatmamız gerekti. Bu bizim sorumluluğumuzdu” dedi Alman çalıştırıcı.

Tuchel ayrıca Jude Bellingham'ın orta sahadaki çalışkanlığına özel bir parantez açtı. Genç yıldızın Harry Kane, Elliot Anderson ve Declan Rice ile ilk kez birlikte oynadığını ve takım oyununa hızlı adapte olduğunu vurguladı. Teknik adam, turnuva öncesi kadro konusunda nihai kararı vermek için acele etmediğini de sözlerine ekledi.