Bugün Dünya Kupası başlıyor

Bugün, 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Turnuvanın açılış maçı Mexico City'deki ünlü Azteca Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Taşkent saatiyle 23:50'de başlayacak.

Açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Böylece Azteca Stadyumu, tarihinde üçüncü kez bir Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yapacak.

Törende Shakira ve Burna Boy, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan "Dai Dai"yi seslendirecek. Gösteride J. Balvin ve Tula da yer alacak.

2026 Dünya Kupası, tarihteki en büyük turnuva olacak: 48 takım katılacak ve 104 maç oynanacak. Final, 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

Özbekistan milli takımı da tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. K Grubu'nda Kolombiya, Portekiz ve Kongo DC ile mücadele edecekler. İlk maç 18 Haziran'da Mexico City'de Taşkent saatiyle 07:00'de başlayacak.