Harry Kane İngiltere milli takımı rekorunu ne kadar yükseğe taşıyacak?

·27·Spor
Harry Kane İngiltere milli takımı rekorunu ne kadar yükseğe taşıyacak?

İngiltere milli takımının eski yıldızı Darren Anderton, GOAL'e verdiği röportajda Harry Kane'in daha birkaç yıl üst düzeyde futbol oynayabileceğini vurguladı. Şu anda 79 golle "Üç Aslan" tarihinin en golcü oyuncusu olan forvetin, gelecek nesiller için kırılması güç bir rekor belirlemesi bekleniyor. 2015 yılında Litvanya'ya karşı oynadığı ilk maçta oyuna girdikten 80 saniye sonra gol atan Kane, o günden beri hız kesmeden devam ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kane, sadece 2021 yılında milli formayla 16 gol atarak kişisel rekorunu kırmıştı. 2018 Dünya Kupası'nda "Altın Ayakkabı" kazanan forvet, kulüp düzeyinde de istikrarını koruyor. Wayne Rooney'nin 53 gollük rekorunu çoktan geride bırakan Kane, şimdi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi 100 gol barajını aşan efsaneler arasına katılmayı hedefliyor.

Anderton'a göre Kane'in oyun tarzı, uzun süre sahada kalmasına olanak tanıyor. Eski kanat oyuncusu, "O hiçbir zaman dünyanın en hızlı oyuncusu olmaya güvenmedi. Tıpkı Teddy Sheringham gibi, hız onun oyununun en önemli parçası değil. Bu yüzden yaşlandıkça hızının düşmesi onu diğer futbolculardan daha az etkileyecek. Şu an için yerini doldurabilecek bir aday olmaması da uzun süre oynamasına zemin hazırlıyor" diyor.

Harry Kane yıllar içinde oyun tarzını biraz değiştirdi. Artık sadece ceza sahası içinde bir "avcı" değil, aynı zamanda geriye gelip oyun kuran çok yönlü bir forvete dönüştü. Anderton'a göre Kane, hem Teddy Sheringham'ın hem de Alan Shearer'ın özelliklerini taşıyor; hem oyunu birbirine bağlıyor hem de doğru zamanda ceza sahasında bitiriciliğini konuşturuyor.

Harry KaneİngiltereRekorFutbolGolcü
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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