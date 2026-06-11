PSG ve Liverpool'un hedefindeki Akliouche yazın takımdan ayrılacağını doğruladı

Monaco'nun genç yıldızı Maghnes Akliouche, bu yaz transfer döneminde üst düzey bir kulübe geçmeye hazır olduğunu resmen açıkladı. 24 yaşındaki oyun kurucu, Ligue 1'deki etkileyici sezonunun ardından Avrupa devleri PSG ve Liverpool'un radarına girmişti. Geleceği hakkındaki spekülasyonlara son veren futbolcu, kariyerindeki bir sonraki mantıklı adımın transfer olduğunu kabul etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. kaynaklar.

Yaratıcı orta saha oyuncusu, 2025-26 sezonunda Monaco formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol atarak Fransız futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri haline geldi. Nice-Matin'e verdiği röportajda Akliouche, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gitmeden önce durumuna açıklık getirdi. "Bir sonraki adım yaz transferi mi olacak? Evet, ama şu an tüm odağım Dünya Kupası'nda" dedi.

Ayrılma ihtimali yüksek olmasına rağmen Akliouche, profesyonel odağını milli takımdaki sorumluluklarına vermeye karar verdi. Okyanus ötesindeki turnuvada Fransa milli takımı için önemli bir rol oynayabileceğini ve küresel sahnedeki performansının piyasa değerini ve yeni kulübünü belirleyeceğini çok iyi biliyor. Transfer dönemi hakkında konuşan futbolcu, kulübüne karşı saygısızlık etmek istemediğini de sözlerine ekledi.

PSG uzun süredir bu kanat oyuncusunun hayranı ve onu Fransa'nın en iyi yeteneklerini toplama projesinin önemli bir parçası olarak görüyor. Ancak yarışta yalnız değiller: İngiltere Premier Lig temsilcileri Liverpool ve Manchester City de durumu yakından takip ediyor. Haberlere göre Monaco, yıldızı için en az 50 milyon avroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.