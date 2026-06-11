Manchester City, Vinicius'u kadrosuna katmak için harekete geçti

·21·Spor
Manchester City, Vinicius'u kadrosuna katmak için harekete geçti

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaştıkça sansasyonel ve beklenmedik haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bernardo Silva ve John Stones gibi iki büyük efsanesiyle yollarını ayırarak maaş bütçesinde büyük bir mali rahatlama sağlayan Manchester City, transfer piyasasında gerçek bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in hücum hattının lideri, Brezilyalı sihirbaz Vinicius Junior kariyerine İngiltere Premier League'de devam edebilir. Bu konuda dış basının prestijli spor kaynaklarından biri olan «Indykaila News» devrim niteliğinde bir haber paylaştı.

İçeriden gelen bilgilere göre, İngiltere'nin son lig ikincisi Manchester City, Brezilyalı süratli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çok ciddi bir ilgi gösteriyor. Vinicius'un mevcut yaz dönemindeki sözleşme durumu ve Madrid kulübündeki geleceği futbol dünyasında bazı soru işaretleri ve şüpheler uyandırdığı için, "City" yönetimi durumu yakından takip ediyor. Manchester ekibi, bu mega transferi önümüzdeki yaz tamamen gerçekleştirmek için detaylı bir çalışma başlattı.

Kaynakta belirtildiğine göre, Manchester City bu transfer hedefi doğrultusunda yakın zamanda ciddi ve resmi adımlar atmayı planlıyor. Elbette bu transferi gerçekleştirmek "City" için kolay olmayacak. Çünkü yetenekli futbolcunun "Los Blancos" ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor ve Madrid kulübü yıldızını kolay kolay bırakmak istemiyor. Ancak Manchester City'nin gücü ve mali imkanları, imkansız görünen her türlü anlaşmayı gerçeğe dönüştürmeye muktedir. Bakalım dünyanın en değerli futbolcularından biri Manchester'ın yolunu tutacak mı?

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Manchester CityVinícius JúniorReal MadridBernardo SilvaJohn Stones
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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