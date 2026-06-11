Ilia Topuria, Justin Gaethje'yi ilk dakikalarda nakavt etme sözü verdi

Karma dövüş sanatları (MMA) hayranları için yılın en heyecan verici ve merakla beklenen spor etkinliklerinden biri yaklaşıyor. Ağır sıklette Alex Pereira ile Ciryl Gane arasındaki mücadele etrafında tansiyon yükselirken, hafif ve tüy sıklet yıldızları arasındaki söz düelloları da zirveye ulaştı. «UFC Freedom 250» süper turnuvası öncesinde, hafif sıkletin en tehlikeli ve tavizsiz dövüşçülerinden biri olan Justin Gaethje ile yenilgi yüzü görmeyen mevcut şampiyon Ilia Topuria arasındaki sert atışma kamuoyunun dikkatini çekti.

Her şey ünlü «Highlight» Justin Gaethje'nin verdiği sansasyonel röportajla başladı. Deneyimli Amerikalı sporcu, oktagona adım atar atmaz ilk saniyelerden itibaren Topuria üzerinde acımasız ve devasa bir baskı kurmaya çalışacağını ve rakibine nefes aldırmayacağını kesin bir dille ifade etmişti. Bu tehditkar açıklamanın ardından, «El Matador» lakaplı Gürcü-İspanyol şampiyon, rakibinin sözlerine oldukça sert ve soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi.

Ilia Topuria, Gaethje'nin kendine olan yüksek güveninden sadece memnuniyet duyacağını ve bu taktiğin aslında kendi işine yarayacağını şu şekilde açıkladı:

«Eğer Justin gerçekten söz verdiği gibi maç başlar başlamaz ileri atılır ve sürekli baskı altında hareket ederse, yapılması gereken işin yarısını benim yerime yapmış olacak. Bu tam da istediğim şey! Gaethje hiçbir taktik ve savunma olmaksızın doğrudan üzerime gelmeye başladığı anda, onu karşılaşmanın ilk veya en geç ikinci dakikasında derin bir nakavtla yere sereceğim. Bundan hiç şüphem yok!», diyerek rakibine açıkça gözdağı verdi Ilia.

Hatırlatmak gerekir ki, bu iki korkutucu güç ve karakter sahibi isim — Ilia Topuria ve Justin Gaethje — arasındaki uzun süredir beklenen ana karşılaşma, bu yıl 15 Haziran tarihinde okyanus ötesinde düzenlenecek «UFC Freedom 250» turnuvası kapsamında gerçekleşecek. Şu anda Ilia Topuria, MMA dünyasında 17 galibiyet ve sıfır mağlubiyet (17-0) ile mutlak bir rekora sahipken, rakibi Justin Gaethje'nin hanesinde 27 galibiyet ve 5 mağlubiyet (27-5) bulunuyor. Bu rakamlar, oktagonda gerçek anlamda kanlı ve şiddetli bir mücadelenin yaşanacağının habercisi.

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