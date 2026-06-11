Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın çetin mücadeleleri başlarken, dünya sporunun dikkati bir kez daha yaşayan efsane Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. Özellikle, sevilen Özbekistan milli takımımızla aynı grupta yer alan Portekiz kampından gelen açıklamalar, ülkemizdeki futbolseverlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Portekiz milli takımı teknik direktörü Roberto Martinez, 41 yaşındaki fenomenin bu turnuvadan sonra uluslararası kariyerini noktalayabileceği yönündeki tahminlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli İspanyol teknik adam, prestijli yabancı yayın organı «The Athletic» gazetesine verdiği özel röportajda, Ronaldo'nun dünya futbolu ve ülkesinin milli takımı için ne kadar paha biçilemez olduğunu vurguladı:

«Cristiano'nun yerini dolduracak başka bir oyuncu bulmak kesinlikle imkansız. Onun yetenek ve profesyonellik seviyesine ulaşabilecek bir futbolcuyu gezegenimizde aramak beyhudedir. Ancak futbol, her zaman ileriye gitmeyi, yeni çözümler aramayı ve hücum hattında farklı taktiksel yaklaşımlar oluşturmayı gerektiren bir oyundur. Yarın Ronaldo gitse bile, takım oyununu öyle kurmalıyız ki milli takımın gol yollarındaki üretkenliği eskisi gibi yüksek seviyede kalsın. Bir şeyi açıkça kabul etmek gerekir: Ronaldo'nun kariyeri boyunca kaydettiği korkunç rakamları ve rekorları gelecekte tek başına hiçbir futbolcu tekrarlayamaz; bunun imkanı yok», — dedi Roberto Martinez.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, mevcut 2026 Dünya Kupası, 41 yaşındaki efsanevi golcü Cristiano Ronaldo için kariyer rekoru olan altıncı dünya kupasıdır ve büyük ihtimalle kariyerindeki son büyük turnuva olması beklenmektedir. Bu nedenle Portekizli yıldızın bu turnuvada tüm gücünü ortaya koyacağı şüphesizdir.

Hatırlatmak isteriz ki, «Avrupa'nın Brezilyalıları», mevcut Dünya Kupası'nın «K» grubunda gerçek bir direnç okulu olan Kongo DC, Güney Amerika devi Kolombiya ve İtalyan efsane Fabio Cannavaro yönetimindeki gururumuz Özbekistan milli takımına karşı play-off bileti için sahaya çıkacak. Ülkemiz taraftarları, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev ve Cristiano Ronaldo arasında geçecek tarihi ve heyecan verici karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Temsilcilerimize yaklaşan büyük maçlarda üstün başarılar dileriz!

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