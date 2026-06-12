Kazak uzman Özbek futbolunun başarı sırrını açıkladı

Dünya Kupası başladı ve tüm Orta Asya taraftarlarının gözü, tarihinde ilk kez turnuvanın final aşamasında yer alan Özbekistan milli takımına çevrildi. "Beyaz Kurtlar"ın bu büyük sahneye çıkışı, sadece ülkemizde değil, komşu devletlerin futbol camiasında da büyük ilgi uyandırıyor.

Kazakistan Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Oljas Abrayev, gazetecilere verdiği demeçte Özbekistan milli takımının son yıllardaki yükselişi, Dünya Kupası'na katılma nedenleri ve turnuvadaki şansları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2026 Dünya Kupası, tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Bu format, birçok ülkeye büyük sahneye çıkma fırsatı tanıdı. Turnuvanın yeni katılımcıları arasında Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan milli takımları da yer alıyor.

Özbekistan milli takımı "K" grubunda yer alıyor. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri grup aşamasında Portekiz, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi güçlü rakiplere karşı sahaya çıkacak. Bu grup kolay değil ancak milli takımımız için tarihi bir fırsat olarak görülüyor.

Oljas Abrayev'e göre, Özbekistan'ın Dünya Kupası'na katılımı bir tesadüf değil. Bu sonucu, son yıllarda ülke futbolunda yürütülen sistemli çalışmaların, planlı kalkınmanın ve altyapıya verilen önemin mantıklı bir meyvesi olarak değerlendirdi.

Oljas Abrayev, "Bu tamamen yasal bir sonuç. Komşularımızın bir kalkınma stratejisi var ve buna tutarlı bir şekilde bağlı kalıyorlar. Tüm adımlar ülke futbolunda sistemli gelişime yönelik ve mantıklı, iyi düşünülmüş görünüyor" dedi.

Uzman, Özbekistan'da futbolun gelişiminin sadece milli takım sonuçlarıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. Son yıllarda altyapı, çocuk ve gençlik futbolu, yeni stadyumlar ve genç takımlara özel önem verildiğini belirtti.

Abrayev, "Tam da bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Özbekistan genç takımları uluslararası arenada düzenli olarak ciddi başarılara imza atıyor. Örneğin, 17 ve 20 yaş altı milli takımlar genellikle Dünya Kupası finallerinde yer alıyor" dedi.

Gerçekten de Özbekistan gençlik futbolu son yıllarda uluslararası arenada kendisini iyi bir şekilde gösteriyor. Farklı yaş kategorilerindeki milli takımların Asya ve dünya çapındaki sonuçları, milli takım için sağlam bir temel oluşturdu. Bugünkü ana milli takımın başarısı da bu uzun yıllara dayanan emeğin bir devamı olarak görülüyor.

Abrayev'e göre, Özbekistan Futbol Federasyonu gelişimde doğru yolu seçti. Öncelikle çocuk futbolu, altyapı ve hazırlık sistemine odaklanılması bugün sonuçlarını veriyor.

Uzman, "Özbekistan Futbol Federasyonu temel olarak altyapı ve çocuk-gençlik futboluna odaklandı. Son birkaç yıl içinde ülkede yeterince yeni stadyum inşa edildi, çocuk futbolunun gelişimine özel önem veriliyor" dedi.

Kazak uzman objektif faktörlere de değindi. Ona göre, Özbekistan'ın iklimi futbolun gelişimi için elverişli. Yıl boyunca doğal çim sahalarda antrenman yapma imkanı, genç futbolcuların gelişimini olumlu etkiliyor.

Abrayev, "Özbekistan'ın iklimi yıl boyunca doğal sahalarda futbol oynamaya imkan tanıyor. Genç futbolcuların rekabetin yüksek olduğu liglere gitmesi de futbolun gelişimini olumlu etkiliyor. Sistematik olmak, başarının yoludur" görüşünü dile getirdi.

Bu görüşte doğruluk payı var. Bugün Özbek futbolcular Avrupa, Asya ve diğer güçlü liglerde kendilerini gösteriyorlar. Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov ve Oston Urunov gibi oyuncuların uluslararası deneyimi, milli takımın seviyesini yükseltmede önemli bir faktör olarak hizmet ediyor.

Abrayev, Özbekistan Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Ravshan Irmatov'un çalışmalarına da özellikle değindi. Ona göre, Özbek futbolundaki bugünkü sonuçlarda Irmatov'un deneyimi, bilgisi ve yöneticilik potansiyeli büyük bir yer tutuyor.

Kazakistan Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı, "Bu başarılarda Ravshan Irmatov'un da büyük katkısı var. Ravshan Sayfiddinovich, büyük bir deneyime ve futbolu derinlemesine bilmeye sahip bir yöneticidir. Kendisini bilgili ve yüksek nitelikli bir uzman olarak kanıtlamıştır" dedi.

Özbekistan milli takımı için şimdi en önemli aşama başlıyor. Bilet alındı, tarih yazıldı ancak Dünya Kupası'ndaki asıl sınavlar şimdi başlıyor. Takım grupta çok güçlü rakiplere karşı oynayacak ve her maçta maksimum konsantrasyon gerekecek.

"Beyaz Kurtlar", Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 18 Haziran'da Taşkent saatiyle 07:00'de Kolombiya'ya karşı oynayacak. Luis Diaz ve James Rodriguez liderliğindeki Güney Amerikalılar, teknik ve hızlı futbol sergileyen bir takım olarak iyi tanınıyor.

İkinci turda Özbekistan, 23 Haziran saat 22:00'de Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın taraftarlar için özel bir ilgi odağı olacağı kesin. Gruptaki son maç ise 28 Haziran saat 04:30'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak.

Kazak uzmanın görüşleri, Özbek futboluna komşu ülkelerde de ciddi bir ilgi gösterildiğini kanıtlıyor. En önemlisi, bu başarının tesadüf olmadığı, arkasında yıllara dayanan sistemli bir emeğin yattığı özellikle vurgulanıyor.

Şimdi milli takımımızın önünde yeni bir görev var: Dünya Kupası'nda kendisini layıkıyla göstermek. Özbekistan Dünya Kupası'na ilk kez katıldı ancak bu sahneye tesadüfen gelmedi. Bu yol emek, plan, sabır ve futbola olan inançla katedildi.

Taraftarlar ise tek bir şey bekliyor: Sahada sonuna kadar savaşan, ülkenin onurunu layıkıyla koruyan ve tüm Orta Asya'ya gurur veren bir Özbekistan milli takımı.