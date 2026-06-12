Bayern, Ismael Saibari transferi için 53 milyon avro teklif etti

Münih ekibi Bayern, PSV ve Hollanda liginin yıldızlarından biri olan Ismael Saibari için transfer yarışında vites yükseltti. Bundesliga devi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için toplam değeri 53 milyon avroyu bulan geliştirilmiş bir teklif sundu. Faslı futbolcu, yeni sezon öncesinde takımın orta sahasını güçlendirmek için ana hedef haline geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. .

Eindhoven Dagblad gazetesinin haberine göre Bayern, yetenekli oyun kurucunun transferini bir an önce bitirmek amacıyla teklifini önemli ölçüde artırdı. Alman kulübü, 48 milyon avro garanti ücret ve 5 milyon avro bonuslardan oluşan bir paketi masaya koydu. Şu anda Fas milli takımı kampında bulunan Saibari'nin temsilcileri, Allianz Arena'ya transfer konusunda görüşmeleri sürdürüyor.

PSV yönetimi bu anlaşmadan maksimum kazanç sağlamayı hedefliyor. Hollanda kulübü sadece toplam rakama değil, aynı zamanda ödeme koşullarına ve takvimine de özel önem veriyor. Transfer bu bedelle gerçekleşirse Saibari, PSV tarihinin en pahalı satılan oyuncusu olacak. Mevcut Eredivisie şampiyonları, liderlerini bırakmak zorunda olduklarının farkındalar.

Taraflar sözleşmeyi 30 Haziran'dan sonra imzalamayı planlıyor. Bu tarih, PSV'nin mali raporları açısından stratejik bir öneme sahip. Yine de Saibari'nin bu tarihten önce sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bayern, sağlık kontrolü ile sözleşmenin yürürlüğe girmesi arasındaki dönemde tüm sigorta risklerini üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi.