Lamine Yamal ve Nico Williams İspanya milli takımı antrenmanlarına geri döndü

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Yeşil Burun Adaları'na karşı oynayacağı maç öncesinde önemli bir haber aldı. Takımın temel hücum gücü olan Lamine Yamal ve Nico Williams, tam kadro antrenmanlara geri döndü. Bu dinamik ikilinin katılımı sakatlık nedeniyle şüpheliydi, ancak kampta genel gruba katılmaları turnuva öncesinde taraftarlara umut veriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Perşembe günü Tennessee'nin Chattanooga şehrindeki kampta yapılan antrenman, teknik direktör Luis de la Fuente için büyük bir rahatlama oldu. Yamal, Williams ve Victor Munoz, Pazartesi günü Peru'ya karşı oynanan son hazırlık maçını sakatlıkları nedeniyle kaçırmıştı. Diğer oyuncular maça hazırlanırken, bu üçlü rehabilitasyon programı kapsamında özel olarak çalıştı.

Özellikle Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın durumu uzmanları daha çok endişelendiriyordu. 18 yaşındaki yetenek, sol ayağındaki sakatlık nedeniyle Nisan ayından beri resmi maçlarda forma giyemedi. Luis de la Fuente, geçen hafta verdiği röportajda Yamal'ın ilk maça hazır olacağını ancak sahada sınırlı süre alabileceğini belirtmişti.

Antrenman sürecinde takımda yüksek bir moral hakimdi. Takım arkadaşları, Yamal ve Williams'ın dönüşünü özel bir şekilde kutladı. Ayrıca kaleci Unai Simon da doğum gününü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İspanya artık H grubundaki taktiksel planlarına odaklanabilir.

Gençlik ve tecrübe uyumuna dayanan İspanya milli takımı, bu Dünya Kupası'nın ana favorilerinden biri olarak görülüyor. Hücum hattındaki liderlerin dönüşü, takımın şampiyonluk şansını şüphesiz artırıyor.