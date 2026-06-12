Diogo Jota ve gerçekleşmeyen Dünya Kupası hayali üzerine

·33·Spor
Diogo Jota ve gerçekleşmeyen Dünya Kupası hayali üzerine

16 Ekim 2022 tarihinde Liverpool'un Manchester City karşısında 1-0 kazandığı maçın son saniyelerinde Diogo Jota, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. O dönemki teknik direktör Jürgen Klopp, durumun ciddiyetini hemen anlamıştı. Baldırındaki sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan Jota, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracağını öğrendi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Diogo Jota, o anları kariyerindeki en ağır darbe olarak hatırlıyor. Futbolcu, sosyal medya hesabından ilk Dünya Kupası'na katılma hayalinin yıkıldığını ancak takımını dışarıdan desteklemeye devam edeceğini yazmıştı. Klopp, öğrencisine moral vermeye çalışsa da bu durum Jota için büyük bir kayıp oldu.

"Sakatlıktan sonraki gün Jürgen bana sıkıca sarıldı. O an fazla konuşmanın bir faydası olmadığını biliyordu ve sadece teselli etmeye çalıştı," diyor Diogo Jota. Rehabilitasyon sürecinde teknik direktörün sürekli ilgisi futbolcuya güç verse de, kariyerindeki en büyük turnuvayı kaçırmak acı vericiydi.

Bugün Liverpool ve Portekiz milli takımının önemli bir parçası haline gelen golcü, o zorlukları geride bıraktı. Onun hikayesi, profesyonel futboldaki beklenmedik sakatlıkları ve sonrasında sahalara dönmek için gereken iradeyi anlatıyor.

LiverpoolDiogo JotaJürgen KloppPortekizFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Djibril Cisse'nin oğlu Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıDjibril Cisse'nin oğlu Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıBugün, 20:57Lamine Yamal ve Nico Williams İspanya milli takımı antrenmanlarına geri döndüLamine Yamal ve Nico Williams İspanya milli takımı antrenmanlarına geri döndüBugün, 20:39Bayern, Ismael Saibari transferi için 53 milyon avro teklif ettiBayern, Ismael Saibari transferi için 53 milyon avro teklif ettiBugün, 20:35Masharipov, Dünya Kupası 2026 resmi fotoğraf çekiminde yer aldıMasharipov, Dünya Kupası 2026 resmi fotoğraf çekiminde yer aldıBugün, 19:49Kazak uzman Özbek futbolunun başarı sırrını açıkladıKazak uzman Özbek futbolunun başarı sırrını açıkladıBugün, 19:39Jose Mourinho resmen Real Madrid'in yeni teknik direktörü olduJose Mourinho resmen Real Madrid'in yeni teknik direktörü olduBugün, 19:00
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor