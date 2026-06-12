Diogo Jota ve gerçekleşmeyen Dünya Kupası hayali üzerine

16 Ekim 2022 tarihinde Liverpool'un Manchester City karşısında 1-0 kazandığı maçın son saniyelerinde Diogo Jota, ciddi bir kas sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. O dönemki teknik direktör Jürgen Klopp, durumun ciddiyetini hemen anlamıştı. Baldırındaki sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalan Jota, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracağını öğrendi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Diogo Jota, o anları kariyerindeki en ağır darbe olarak hatırlıyor. Futbolcu, sosyal medya hesabından ilk Dünya Kupası'na katılma hayalinin yıkıldığını ancak takımını dışarıdan desteklemeye devam edeceğini yazmıştı. Klopp, öğrencisine moral vermeye çalışsa da bu durum Jota için büyük bir kayıp oldu.

"Sakatlıktan sonraki gün Jürgen bana sıkıca sarıldı. O an fazla konuşmanın bir faydası olmadığını biliyordu ve sadece teselli etmeye çalıştı," diyor Diogo Jota. Rehabilitasyon sürecinde teknik direktörün sürekli ilgisi futbolcuya güç verse de, kariyerindeki en büyük turnuvayı kaçırmak acı vericiydi.

Bugün Liverpool ve Portekiz milli takımının önemli bir parçası haline gelen golcü, o zorlukları geride bıraktı. Onun hikayesi, profesyonel futboldaki beklenmedik sakatlıkları ve sonrasında sahalara dönmek için gereken iradeyi anlatıyor.