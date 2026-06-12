Güney Kore Milli Takımı, Çekya karşısında geri dönüş galibiyeti aldı

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, daha ilk günlerinden taraftarlara gerçek bir drama ve beklenmedik dönüşler sunuyor. Gezegenin en güçlü takımlarının yer aldığı bu prestijli turnuvanın A Grubu'ndaki mücadele, dünya futbolu severlerini heyecanlandırdı. Guadalajara'daki muhteşem Estadio Akron'da oynanan maçta, Asya'nın devlerinden Güney Kore, Avrupa'nın köklü temsilcisi Çekya ile karşılaştı ve maç boyunca gösterdiği iradeyle önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşma beklendiği gibi her iki tarafın da temkinli ama sert taktiksel mücadelesiyle başladı. İlk yarıda gol sesi çıkmasa da ikinci yarı futbolseverler için gollerle doluydu. Maçın 59. dakikasında Avrupalıların yetenekli savunmacısı Ladislav Krejčí, rakip kaleci Kim Seung-gyu'yu mağlup ederek skoru açtı ve Çekleri öne geçirdi.

Yedek kulübesinden gelen kahraman ve muhteşem geri dönüş

Kalesinde golü gören 'Asya Kaplanları' ruhsal olarak yıkılmadı, aksine hücum gücünü artırdı. Maçın 67. dakikasında Korelilerin tecrübeli orta sahası Hwang In-beom dengeyi sağladı ve stadı ayağa kaldırdı: 1-1.

Takım teknik direktörünün taktiksel hamleleri ve 69. dakikada efsanevi Son Heung-min'in yerine oyuna giren Oh Hyeon-gyu, maçın kaderini tamamen değiştirdi. Yıldız oyuncu Hwang Hee-chan ve arkadaşlarının aktif oyunuyla gelişen tehlikeli atakta, oyuna sonradan giren Oh Hyeon-gyu 80. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu güzel gol, Asya temsilcisine önemli ve iradeli bir galibiyet (2-1) getirdi.

Bu başarılı sonuçla Dünya Kupası'nın ilk turunda 3 puanı hanesine yazdıran Güney Kore, bir sonraki eleme turuna doğru çok büyük ve sağlam bir adım attı. Hatırlatmak gerekirse, grubun açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika temsilcisini 2-0 mağlup etmişti. Artık A Grubu'nda rekabet daha da kızışıyor.

Dünya Kupası 2026. A Grubu. 2. Tur detayları:

Güney Kore — Çekya — 2-1

12 Haziran. Meksika. Estadio Akron Stadyumu.

Goller: Hwang In-beom (67), Oh Hyeon-gyu (80) — Krejčí (59).

Güney Kore kadrosu: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom (Kim Jin-gyu, 84), Shin Ho-baek (Park Jin-seob, 84), Lee Tae-seok (Eom Ji-sung, 69), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 62), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 69).

Çekya kadrosu: Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Sojka (Chytil, 85), Zelený, Šulc (Hložek, 64), Provod (Sadílek, 64), Schick (Chorý, 64).

Sarı Kart: Lee Gi-hyuk (90+6).

Maçın son saniyesine kadar şiddetli bir mücadele veren futbolcular, gerçek bir futbol şöleni sundu. Turnuvanın sonraki heyecanlı maçlarını, takımların durumunu ve gruplardaki gelişmeleri Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!