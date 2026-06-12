Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'yı mağlup etti

Tüm dünya, milyonlarca futbolseverin merakla beklediği en büyük ve en prestijli spor şölenine, yani ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın resmi açılışına tanıklık etti! Okyanus ötesinde başlayan bu görkemli turnuvanın ilk maçı, tribünleri dolduran taraftarlara gerçek bir heyecan, goller ve beklenmedik dramlar sundu. Turnuvanın açılış maçında A Grubu temsilcilerinden biri olan ev sahibi Meksika, Afrika kıtasının güçlü temsilcisi Güney Afrika Cumhuriyeti (JAR) ile karşı karşıya geldi ve sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

İnanılmaz bir tempoyla başlayan maçın henüz 9. dakikasında, Meksikalı yetenekli forvet Julian Quinones rakip fileleri havalandırarak stadyumu ayağa kaldırdı ve turnuvanın ilk resmi golünün sahibi olarak tarihe geçti. İlk yarısı ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da hücum gücü azalmadı. Maçın 67. dakikasında deneyimli forvet Raul Jimenez, Güney Afrika kalecisini bir kez daha mağlup ederek farkı açtı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Kırmızı kart yağmuru ve sert mücadele

Oyun sadece gollerle değil, sahadaki sert ikili mücadeleler ve hakemin kararlarıyla da dikkat çekti. Afrikalı oyuncular, rakip ataklarını durdurmak için faullere başvurmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, maçın 49. dakikasında Güney Afrika oyuncusu Sitole, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçın sonlarına doğru, 84. dakikada ise oyuna sonradan giren Zwane doğrudan kırmızı kart görerek takımını sahada 9 kişi bıraktı.

Ancak hakemin 90+2. dakikada verdiği uzatmalarda, Meksikalı savunma oyuncusu Montes de sert müdahalesi nedeniyle oyun dışı kaldı ve her iki takım da maçı eksik kadrolarla tamamladı. Buna rağmen ev sahibi ekip, taraftarları önünde ilk 3 puanını alarak play-off yolunda önemli bir adım attı.

Dünya Kupası 2026. A Grubu. 1. Tur detayları:

Meksika — Güney Afrika — 2:0

Goller: Julian Quinones (9), Raul Jimenez (67).

Meksika kadrosu: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Fidalgo (Mora, 66), Lira (Alvarez, 76), Gutierrez (Chavez, 66), Alvarado, Quinones (Vega, 79), Jimenez (Gonzalez, 76).

Güney Afrika kadrosu: Williams, Okon, Mudau, Sibisi, Mbokazi, Mokuna, Sitole, Adams (Zwane, 61), Modiba (Appollis, 77), Foster (Mbata, 56), Rayners (Makgopa, 77).

Sarı kartlar: Gutierrez (23) — Mokuna (17), Sibisi (74).

Kırmızı kartlar: Montes (90+2) — Sitole (49), Zwane (84).

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