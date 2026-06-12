Real Madrid'den Vinicius Junior'a sert ültimatom

·142·Spor
Real Madrid'den Vinicius Junior'a sert ültimatom

Dünya Kupası'nın ateşli mücadeleleri ve Elliot Anderson etrafındaki astronomik transfer dedikoduları devam ederken, Real Madrid'in iç kampından beklenmedik ve gerçekten sansasyonel bir haber yıldırım hızıyla yayıldı. Eflatun-beyazlıların uzun yıllardır lideri ve hücum hattındaki ana yıldızlarından biri olan Vinicius Junior'ın Madrid'deki geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Saygın ve güvenilir spor yayınlarından biri olan «Okdiario» tarafından paylaşılan özel habere göre, kulüp yönetimi Brezilyalı kanat oyuncusunun önüne çok katı ve sert bir talep koydu.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kulüp yetkilileri Vinicius'a iki yoldan birini seçmesini öneriyor: Futbolcu ya yakın zamanda mevcut sözleşmesini uzatmak için yeni bir anlaşmaya imza atacak ya da bu yaz transfer döneminde transfer pazarına çıkarılarak resmen satışa sunulacak.

Sözleşme uzatılmazsa satış seçeneği masada

Kulüp yönetiminin bu kadar katı bir pozisyon alması tesadüf değil. Eğer önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeni bir anlaşma için ortak bir noktaya varılmazsa, Madrid ekibi yıldız oyuncusunu gelecek yıl düşük bir bedelle veya bedelsiz kaybetmemek için bu yaz yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satma seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye hazır. Bernardo Silva'nın takıma gelişi ve kadrodaki yeni taktiksel değişiklikler ışığında kulüp, finansal stratejisini sıkı bir şekilde kontrol etmek istiyor.

Yetenekli futbolcu Vinicius Junior, 2018 yılından bu yana Santiago Bernabeu'da top koşturuyor ve Real Madrid'in onurunu başarıyla temsil ediyor. Geride kalan zorlu 2025/26 sezonu boyunca takımın gerçek itici gücü haline geldi ve tüm kulvarlarda toplam 53 maçta forma giydi. Bu maçlarda rakip kaleleri 22 kez havalandırıp, takım arkadaşlarına 14 gol pası (asist) verdi. Futbolcunun kulüple mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Vinicius Madrid'de kalacak mı yoksa yeni talip kulüplerin yolunu mu tutacak? Bu sorunun cevabının yakında netleşmesi bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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