Bernardo Silva, Real Madrid ile sözleşme imzaladı

·3·Spor
Bernardo Silva, Real Madrid ile sözleşme imzaladı

Bernardo Silva kariyerine İspanya'nın başkentinde devam edecek. Manchester City'nin yıldızı, Madrid devi Real Madrid ile anlaşmaya vardı. Edinilen bilgilere göre taraflar, bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı. Bu transferde takıma geri dönen Jose Mourinho kilit rol oynadı. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Fabrizio Romano'nun haberine göre görüşmeler çok hızlı sonuçlandı. Kulüp, oyuncu ve tüm taraflar arasındaki anlaşma sadece 36 saat içinde tamamlandı. Manchester City ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan orta saha oyuncusu, Etihad Stadyumu'ndaki başarılı yılların ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır.

Kısa süre önce Santiago Bernabeu'ya teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, Bernardo Silva'yı transfer listesinde ilk sıraya yazmıştı. Romano, X hesabından: "Bernardo Silva, Real Madrid'e, HERE WE GO! Anlaşma tamamlandı ve sözleşme onaylandı. Mourinho, Bernardo'yu istedi ve oyuncu kabul etti" ifadelerini paylaştı.

Silva daha önce geleceğiyle ilgili sorulara net cevaplar vermekten kaçınıyordu, özellikle Barcelona ile çıkan dedikodular karşısında temkinli davranıyordu. Ancak Real Madrid, bu yarışta ezeli rakipleri Barcelona ve Atletico Madrid'i geride bırakmayı başardı.

Bernardo Silva, Manchester City formasıyla geçirdiği dokuz yıllık kariyerinde altı kez İngiltere Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. İngiltere kariyerini 153 gole doğrudan katkı sağlayarak en etkili orta saha oyuncularından biri olarak noktalıyor.

Real MadridManchester CityBernardo SilvaJose MourinhoTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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