Kylian Mbappe, Deschamps'ın İtalya Milli Takımı'na geçmesine karşı çıktı

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe, teknik direktör Didier Deschamps'ı 2026 Dünya Kupası'ndan sonra kariyerini zirvede bırakmaya çağırdı. Yıldız forvet, teknik direktörün başka bir milli takımı, özellikle de İtalya'yı çalıştırması yönündeki haberleri "korkunç" olarak nitelendirdi. Deschamps'ın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvanın ardından 14 yıllık görevinden ayrılması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mbappe, teknik direktörünün gelecek planlarını etkilemeye çalıştığını itiraf etti. Ona göre Deschamps'a gösterilecek en büyük saygı, veda ederken zafer kazanmaktır. M6 kanalına konuşan Mbappe, "Ona saygı göstermenin en iyi yolu kazanmaktır çünkü o kazanmayı sever. Umarım bu onun son takımı olur çünkü başka bir takımda çalışmasını istemiyorum" dedi.

Deschamps ise geleceği konusunda henüz net bir karar vermediğini, kulüp futboluna dönebileceğini veya başka bir milli takımı çalıştırabileceğini göz ardı etmiyor. Ancak Mbappe, hocasını rakip kulübede görme fikrine tamamen karşı. Real Madrid'in yıldızı, "Ona baskı yapıyorum" diye ekledi.

İtalya ile ilgili söylentiler, Deschamps'ın Juventus'ta oyuncu ve teknik direktör olarak geçirdiği yıllara dayanıyor. İtalyanlar krizden çıkmak için deneyimli bir isim ararken, Deschamps ideal aday olarak görülüyor. Ancak Mbappe bu fikri onaylamıyor: "İtalya dediler, bu gerçekten korkunç olurdu."