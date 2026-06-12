Marcos Senesi, sakatlanan Balerdi'nin yerine Arjantin milli takımına çağrıldı

Tottenham'a katılması beklenen savunma oyuncusu Marcos Senesi, sakatlanan Leonardo Balerdi'nin yerine Arjantin milli takımının Dünya Kupası nihai kadrosuna dahil edildi. Çok yönlü stoper, Lionel Messi ve diğer takım arkadaşlarıyla buluşmak üzere ABD'deki antrenman kampına gitti. Bu haberi Goal.com veriyor.

Balerdi'nin antrenman sırasında sağ bacağından ciddi bir kas sakatlığı yaşaması nedeniyle teknik direktör Lionel Scaloni, turnuva planlarında beklenmedik bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. İzlanda ile oynanan hazırlık maçının ardından taktiksel seçenekleri değerlendiren teknik adam, tercihini Senesi'den yana kullandı. Oyuncu şu anda Kansas City'deki kampa ulaşmak için yolculuk yapıyor.

Arjantin milli takımı basın servisi, Balerdi'nin durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı: "Savunma oyuncusu Leonardo Balerdi, sağ bacağındaki soleus kasından sakatlandı ve Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek". Lionel Scaloni ise hazırlık maçından sonra takımın eksiklerini belirlediğini ve yedek oyuncu seçiminde acele etmediğini vurguladı.

29 yaşındaki Marcos Senesi için son 24 saat oldukça hareketli geçti. Daha önce İtalya milli takımından gelen teklifi reddeden futbolcu, 1 Temmuz'dan itibaren serbest oyuncu olarak Tottenham'a transfer olmak için anlaşmaya varmıştı. Artık Albiceleste'nin savunma hattını, gelecekteki kulüp arkadaşı Cristian Romero ile birlikte güçlendirecek.

Arjantin milli takımı, gelecek hafta Cezayir ile oynayacağı ilk maç öncesinde hazırlıklarının son aşamasını gerçekleştiriyor. G Grubu'nda Scaloni'nin öğrencilerini Cezayir'in yanı sıra Avusturya ve Ürdün milli takımlarına karşı zorlu maçlar bekliyor. Yeni oluşan savunma ikilisinin turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak için hızlıca uyum sağlaması gerekiyor.