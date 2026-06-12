PSG, Mateus Fernandes ve Summerville yarışına katıldı

·46·Spor
PSG, Mateus Fernandes ve Summerville yarışına katıldı

Paris Saint-Germain, orta saha oyuncusu Mateus Fernandes ve kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in transferi için West Ham United ile temasa geçti. Fransa'nın son şampiyonu, kadroyu güçlendirmek ve aynı anda birden fazla turnuvada başarılı olmak için yedek kulübesini zenginleştirmeyi hedefliyor. Sportif direktör Luis Campos, bu iki yetenekli futbolcuyu kadroya katmak için görüşmelere başladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

FootMercato'nun haberine göre, PSG yönetimi Londra kulübüyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. West Ham United'ın İngiltere Premier Ligi'nden düşmesinin ardından kulüp, ana varlıklarını satmak zorunda kalıyor. Edinilen bilgilere göre, Londra ekibi Mateus Fernandes için 80 milyon Euro, Summerville için ise 50 milyon Euro talep ediyor.

Mateus Fernandes için verilen mücadelede PSG'nin ciddi bir rekabetle karşılaşacağı kesin. Çünkü bu futbolcuyla Manchester United ve Real Madrid gibi devler de ilgileniyor. Luis Campos ise transfer politikasından ödün vermeyerek, Vitinha ve Joao Neves gibi vatandaşlarının yanına Fernandes'i de eklemek istiyor.

PSG yönetimi şu anda bu iki oyuncu için ortak bir teklif gönderme konusunu değerlendiriyor. Crysencio Summerville'in şu anda Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alması nedeniyle, nihai kararın turnuva sona erdikten sonra verilmesi bekleniyor. West Ham ise mali durumunu düzeltmek için yıldızlarını satmaya hazır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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