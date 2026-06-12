Chelsea, Enzo Fernandez'i Real Madrid yıldızıyla takas edebilir

Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit, Londra kulübüne Enzo Fernandez ile yollarını ayırması ve Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'yı içeren sansasyonel bir takas anlaşması yapması çağrısında bulundu. Arjantinli futbolcu Londra'da istikrarlı bir performans sergileyemezken, Camavinga'nın İspanya'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Stamford Bridge yönetimi, 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandez ile ilgili durumu çözme baskısı altında. Futbolcu, daha önce İspanya'ya taşınma isteğini dile getirdiği için kulüp tarafından cezalandırılmıştı. Bu arada El Nacional'in haberine göre, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Camavinga'yı 50-80 milyon Euro karşılığında satmaya hazır.

Dünya şampiyonu Petit, bu takasın her iki Avrupa devi için de faydalı olacağını düşünüyor. "Eduardo Camavinga ve Enzo Fernandez takası mı? Neden olmasın? Camavinga çok genç olmasına rağmen Real Madrid formasıyla büyük bir deneyim kazandı ve birçok kupa kaldırdı. Chelsea kadrosundaki genç oyuncuların eksikliğini çektiği kazanan ruhunu getirebilir" dedi Petit.

Chelsea için geçen sezon başarısız geçti ve takım İngiltere Premier Ligi puan tablosunda 10. sırada kalarak Avrupa kupalarına katılamadı. Petit, kulüp ile futbolcu arasındaki ilişkilerin tamamen bozulduğunu vurguladı. Ona göre, ayrılmak isteyen ve takım kaptanı olmasına rağmen bu şekilde iletişim kuran bir oyuncuyu kadroda tutmanın bir anlamı yok.