Dünya Kupası ödül parası: Kim ne kadar alacak?

·53·Spor
Dünya Kupası ödül parası: Kim ne kadar alacak?

Bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılanlar arasında toplam 871 milyon dolarlık ödül parası dağıtılacak. FIFA bu durumu resmen açıkladı. Bu rakam, turnuva tarihindeki en büyük ödül havuzlarından biri olarak kaydediliyor.

2026 Dünya Kupası, sadece katılımcı milli takım sayısı ve maç miktarıyla değil, aynı zamanda ödül parası hacmiyle de tarihteki en büyük organizasyonlar arasına giriyor. Yeni format sayesinde grup aşamasından sonra elenen takımlar bile önemli miktarda gelir elde edecek.

Edinilen bilgilere göre, turnuvaya katılan her milli takım en az 12,5 milyon dolar ödül alacak. Bu rakam, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile kıyaslandığında oldukça yüksek. O dönemde grup aşamasında elenen takımlar yaklaşık 9 milyon dolar civarında gelir elde etmişti.

Turnuva boyunca sonuçlar iyileştikçe ödül miktarı da artıyor. Son 32 turuna kalan takımlar 14,5 milyon dolar, son 16 turuna çıkanlar 18,5 milyon dolar, çeyrek final katılımcıları ise 22,5 milyon dolar ile ödüllendirilecek.

Dördüncü olan milli takım 30,5 milyon dolar ödül alırken, bronz madalya sahibi 32,5 milyon doların sahibi olacak.

Finale ulaşan iki takım en büyük ödüller için mücadele edecek. Finalde kaybeden takım 36,5 milyon dolar ile ödüllendirilirken, Dünya Kupası şampiyonu ise rekor seviyede — 53,5 milyon dolarlık ödül parasını kazanacak.

Dünya KupasıFIFAKatar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Beth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladıBeth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladıBugün, 11:32Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yaşında da Arjantin ile dünya şampiyonu olabilirOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yaşında da Arjantin ile dünya şampiyonu olabilirBugün, 11:17Manchester City, savunmayı güçlendirmek için Chelsea'nin bekine teklif yaptıManchester City, savunmayı güçlendirmek için Chelsea'nin bekine teklif yaptıBugün, 11:10Real Madrid ilgisi Josko Gvardiol'ü City ile görüşmeleri durdurmaya ittiReal Madrid ilgisi Josko Gvardiol'ü City ile görüşmeleri durdurmaya ittiBugün, 11:01Miroslav Koubek, Güney Kore mağlubiyeti hakkında açıklamalarda bulunduMiroslav Koubek, Güney Kore mağlubiyeti hakkında açıklamalarda bulunduBugün, 10:52Dani Carvajal, Como'ya transfer olabilir: Fabregas, Real Madrid yıldızlarını hedefliyorDani Carvajal, Como'ya transfer olabilir: Fabregas, Real Madrid yıldızlarını hedefliyorBugün, 10:50
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor