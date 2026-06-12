Dünya Kupası ödül parası: Kim ne kadar alacak?

Bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılanlar arasında toplam 871 milyon dolarlık ödül parası dağıtılacak. FIFA bu durumu resmen açıkladı. Bu rakam, turnuva tarihindeki en büyük ödül havuzlarından biri olarak kaydediliyor.

2026 Dünya Kupası, sadece katılımcı milli takım sayısı ve maç miktarıyla değil, aynı zamanda ödül parası hacmiyle de tarihteki en büyük organizasyonlar arasına giriyor. Yeni format sayesinde grup aşamasından sonra elenen takımlar bile önemli miktarda gelir elde edecek.

Edinilen bilgilere göre, turnuvaya katılan her milli takım en az 12,5 milyon dolar ödül alacak. Bu rakam, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası ile kıyaslandığında oldukça yüksek. O dönemde grup aşamasında elenen takımlar yaklaşık 9 milyon dolar civarında gelir elde etmişti.

Turnuva boyunca sonuçlar iyileştikçe ödül miktarı da artıyor. Son 32 turuna kalan takımlar 14,5 milyon dolar, son 16 turuna çıkanlar 18,5 milyon dolar, çeyrek final katılımcıları ise 22,5 milyon dolar ile ödüllendirilecek.

Dördüncü olan milli takım 30,5 milyon dolar ödül alırken, bronz madalya sahibi 32,5 milyon doların sahibi olacak.

Finale ulaşan iki takım en büyük ödüller için mücadele edecek. Finalde kaybeden takım 36,5 milyon dolar ile ödüllendirilirken, Dünya Kupası şampiyonu ise rekor seviyede — 53,5 milyon dolarlık ödül parasını kazanacak.