Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yaşında da Arjantin ile dünya şampiyonu olabilir

·48·Spor
Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yaşında da Arjantin ile dünya şampiyonu olabilir

Paris Saint-Germain'in forveti Ousmane Dembele, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız kanat oyuncusu, efsanevi golcünün 38 yaşına gelmesine rağmen Arjantin milli takımını bir kez daha dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Dembele, Messi'nin benzersiz yeteneğinin ve sahadaki etkisinin zamanla azalmadığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Fransa milli takımı ile turnuvaya hazırlanan Ousmane Dembele, Marca'ya verdiği röportajda Lionel Messi'ye değindi. PSG'nin yıldızı, "Elbette her kupayı kazanabilir. Barcelona'da birlikte oynadığımız dönemde neler yapabileceğini gördüm. O futbol tarihindeki en iyi oyuncu ve hala çok tehlikeli olmaya devam ediyor" dedi.

Dembele, Messi'nin yaşının oyununa etki etmediğini özellikle vurguladı. Ona göre, 38 yaşında bile Lionel Messi'yi durdurmak çok zor bir görev ve onun doğuştan gelen yeteneği ile tecrübesi, Arjantin'e bir kez daha altın madalya kazandırabilir. Aynı zamanda Ousmane Dembele, Fransa milli takımı üzerindeki baskıdan da bahsederek, takımının üst üste üçüncü kez finale çıkmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Fransa milli takımı turnuvadaki yolculuğuna Senegal maçıyla başlayacak. Grup aşamasında onları Irak ve Norveç ile karşılaşmalar bekliyor. Son dünya şampiyonu Arjantin ise turnuvaya Cezayir maçıyla başlayacak, ardından Avusturya ve Ürdün ile kozlarını paylaşacak. Her iki dev takım da genişletilmiş formatlı turnuvada şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

Lionel MessiOusmane DembeleArjantinFransaDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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