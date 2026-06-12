Tottenham'da büyük temizlik: Richarlison'un takımdan ayrılması bekleniyor

Tottenham, yaz transfer döneminde kadrosunu ciddi şekilde yenilemeyi planlıyor. GOAL'e verdiği röportajda eski futbolcu Danny Murphy, Brezilyalı forvet Richarlison'un Roberto De Zerbi projesinin "kurbanı" olabileceğini ve satılabileceğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kuzey Londra ekibi, son iki sezonda İngiltere Premier Ligi'nde kümede kalma mücadelesi vermek zorunda kaldı. Ange Postecoglou, 2025 yılında Avrupa Ligi'ni kazanarak 17 yıllık kupa hasretine son verse de, takımın ligdeki performansı (17. sıra) yönetimi memnun etmedi. Thomas Frank ve Igor Tudor gibi teknik direktörlerin ardından göreve gelen İtalyan çalıştırıcı Roberto De Zerbi, takımı tehlikeli bölgeden çıkarmayı başardı.

Şimdi kulübün "Büyük Altılı"daki konumunu geri kazanmak için kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Bunun için yeni transferlere bütçe lazım ve Richarlison'un satışı önemli bir gelir kaynağı olabilir. 2022 yılında Everton'dan 50 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki forvet, çıktığı 133 maçta sadece 32 gol atabildi.

Danny Murphy'ye göre Roberto De Zerbi, yüksek pres ve yoğun futbolu tercih ediyor. Mevcut kadrodaki Dominic Solanke bu stile uygun olsa da, sakatlık eğilimi teknik direktörü yeni bir merkez forvet aramaya itiyor. Richarlison'un sözleşmesinin bitimine 12 ay kalması da transfer ihtimalini güçlendiriyor.