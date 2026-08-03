WhatsApp Messenger'da Kullanıcı Hesaplarının Engellendiği Görüldü

Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp Messenger'da teknik bir arıza meydana geldi. Birçok kullanıcı hesabı beklenmedik şekilde engellendi ve incelemeye alındı. Bu durum, çok sayıda aktif kullanıcının günlük iletişimini ve iş süreçlerini etkiledi. Bu konuyu TechCrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, son birkaç saat içinde sosyal medyada onlarca kullanıcı WhatsApp hesaplarının Meta tarafından engellendiğinden ve «inceleme» aşamasına alındığından şikâyet etti. Sorun yaşayan kullanıcılar X ve Threads platformlarında paylaşım yaparak hizmeti kullanamadıklarını bildirdi.

Kullanıcıların karşılaştığı kısıtlamalar

Uygulamaya giriş yapılmaya çalışıldığında kullanıcıların karşısına özel bir pencere çıktı. Pencerede şu ifade yer aldı: «Hizmet Şartları'na uygunluğunu kontrol etmek için hesabınızın etkinliği ve cihaz bilgileriniz inceleniyor. Genellikle sonucu 24 saat içinde bildiriyoruz».

Bilgi olarak belirtmek gerekirse, Meta'ya ait bu popüler sohbet uygulamasının dünya genelinde aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle, nispeten küçük çaplı bir arıza bile binlerce kişinin işini aksatabilir.

Meta'nın resmi açıklaması

TechCrunch'ın sorusuna yanıt veren Meta temsilcileri, yaşanan sorunu kabul ederek sorunun giderilmesi için çalışıldığını doğruladı. Ancak şirket, hangi bölgelerdeki kullanıcıların daha fazla etkilendiği veya arızanın tam olarak neden kaynaklandığı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

«Hizmetimizi kötüye kullanmaya çalışanlarla mücadele etmek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için hesapları sürekli olarak engelliyoruz. Bazen bu süreçte hatalar yapabiliyoruz. Böyle durumlarda insanların iletişimi mümkün olan en kısa sürede yeniden kurabilmesi için hızla harekete geçiyoruz. Etkilenen hesaplara erişimi geri kazandırmak için gerekli adımları attık», — dedi şirket temsilcisi.

Şu anda sorun kademeli olarak çözülüyor ve kullanıcıların hesaplarına erişimleri yeniden sağlanıyor. Buna rağmen uzmanlar, güvenlik sistemlerindeki bu tür toplu hataların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.