Balina yavruları su altında nasıl emer? (video)

Balinalar balıklar gibi yumurtlayarak çoğalmaz. Memeliler sınıfına girerler; yani yavrularını canlı doğurur ve anne sütüyle beslerler. En ilginç yanı ise balina yavrularının emzirilmesinin su altında gerçekleşmesidir.

Emzirme sırasında balina yavrusu dudaklarıyla anne süt bezini sıkıca kavrar. Anne balina ise özel güçlü kasları sayesinde sütü yavrunun ağzına püskürtür. Bu sayede sütün deniz suyuna karışıp dağılması en aza iner.

Balina sütü normal süte göre oldukça koyu kıvamlı olup, içeriğinde %35–50 arasında yağ bulunabilir. Yüksek yağ oranı sayesinde süt suda hemen erimez ve balina yavrusu kısa süre içinde büyük miktarda enerji alır.

Bu durum onların çok hızlı büyümesine yardımcı olur. Bazı büyük balina türlerinin yavruları günde 40–90 kilograma kadar ağırlık kazanabilir.