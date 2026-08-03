Sınav skandalı 17 yaşındaki gencin hayatına mal oldu

Hindistan'da tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal NEET sınavı etrafındaki skandal yeni bir trajediye yol açtı. Sınavı yeniden almak zorunda kalan 17 yaşındaki Kaxaan Patel, testlere üç gün kala intihar etti.

Trajedi, 18 Haziran sabahı ülkenin Ahmedabad şehrinde meydana geldi. Anne ve babası odasına girdiğinde her şey yerli yerindeydi: Dizüstü bilgisayarı açıktı, ders kitapları ve defterleri masanın üzerindeydi, elektro gitarı odanın köşesinde duruyor, kitaplığında ise en sevdiği eserler bulunuyordu. Sadece bir şey eksikti; Kaxaan'ın kendisi.

Genç, bu yılki NEET sınavındaki soruların sızdırılmasıyla ilgili skandal nedeniyle bir kez daha sınava girmek zorunda kalmıştı. Milyonlarca aday gibi o da yeniden teste hazırlanıyordu. Yakınlarının belirttiğine göre, yaşanan belirsizlik ve yoğun psikolojik baskı ruh halini ciddi şekilde etkilemişti.

Medya kuruluşlarının bildirdiğine göre Kaxaan, bu sınav skandalı yüzünden hayatına son veren en az 21 öğrenciden biri olarak kayıtlara geçti. Bu olaylar ülke genelinde büyük protesto gösterilerine yol açtı.

Yeni Delhi şehrinde binlerce genç, eğitim sistemindeki eksiklikler ve sınavlar etrafındaki sorunlar nedeniyle sorumluların hesap vermesini talep etti. Günler süren protestoların ardından Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevinden ayrıldı.

Kaxaan Patel'in ailesi, oğullarının hayalinin doktor olmak olduğunu ancak sınav etrafındaki krizin bu hayalİ trajediyle sonlandırdığını belirtiyor. Bu olay, Hindistan'da eğitim sistemi ve gençlerin ruh sağlığı meselesini bir kez daha gündeme taşıdı.