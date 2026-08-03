Rusya Federal Anti-Tekel Servisi Apple Hakkında Soruşturma Başlattı

Rusya Federasyonu Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple hakkında resmen soruşturma başlattı. Bunun nedeni, Amerikan teknoloji devine daha önce verilen uyarının yerine getirilmemesi oldu, Tass.ru bildiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kurumun verilerine göre Apple, iPhone ve iPad cihazlarında ulusal Max mesajlaşma uygulaması ile RuStore uygulama mağazasının önceden yüklenebilmesini sağlama yönündeki talepleri yerine getirmedi. Bu durumun ülkedeki rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın gereklerine aykırı olduğu tespit edildi.

Yasal gereklilikler ve mahkeme uygulaması

Anti-tekel servisi temsilcileri, benzer konulardaki tutumlarının daha önceki davalarda da birçok kez doğrulandığını hatırlattı. Buna rağmen şirket, bazı talepleri yerine getirmeyi geciktirmeyi sürdürüyor.

Özellikle, 27 Temmuz'da yayımlanan güncellenmiş iOS sürümünde Rusya'nın arama motorunun önceden yüklenebilmesi seçeneğinin sunulduğu belirtildi. Ancak ulusal mesajlaşma uygulaması ve Özbekistanlı kullanıcıların da aşina olduğu alternatif uygulama mağazasına ilişkin talepler hâlâ yerine getirilmedi.

Yeni yasal gereklilikler

Hatırlanacağı üzere, Rusya'da mobil cihazlara RuStore uygulama mağazasının yüklenmesini kısıtlamayı yasaklayan yasa 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girmişti. Bu tarihten itibaren ülkede satılan tüm akıllı telefon ve tabletlerde ulusal Max mesajlaşma uygulamasının önceden yüklenmesi de zorunlu hâle geldi.

Anti-tekel kurumu şu anda bu davayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Apple'ın ihlalden suçlu bulunması hâlinde şirkete uygun mali yaptırımlar veya kısıtlamalar uygulanabilir.