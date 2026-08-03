Jordan Henderson beklenmedik şekilde Chelsea'ye katıldı

·44·Spor
Jordan Henderson beklenmedik şekilde Chelsea'ye katıldı

Deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, Brentford ile sözleşmesini feshettikten sonra serbest oyuncu olarak Chelsea'ye transfer oldu. Goal.com'un haberine göre 36 yaşındaki futbolcu, Batı Londra ekibiyle 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve genç takım arkadaşlarına deneyim ve liderlik katması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Brentford ile yaptığı iki yıllık sözleşmenin yarısını tamamlayan eski Liverpool kaptanı, yeni bir meydan okumayı kabul etmeye karar verdi. Kulübün basın servisine verdiği röportajda bu teklifi geri çeviremeyeceğini belirtti.

Yeni Takımına Ve Yönetime Övgü

"Kulübün büyüklüğü, büyük saygı duyduğum teknik direktör ve futbolcuların kalitesi göz önüne alındığında, bu geri çeviremeyeceğim büyük bir fırsattı" dedi Henderson. Ayrıca Chelsea yönetiminin yaklaşımından ve kendisine gösterdiği ilgiden çok etkilendiğini söyledi.

Chelsea yönetiminin bu hamlesi, Andrey Santos'un yaz aylarında Manchester United'a satılmasıyla merkez orta sahada oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Kadronun genç oyunculardan oluşması nedeniyle deneyimli bir futbolcunun gelişi, takım içindeki atmosferin ve disiplinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayabilir.

Zengin Deneyim Ve Uluslararası İtibar

Kariyeri boyunca sekiz büyük kupa kazanan İngiliz futbolcu, baskının yüksek olduğu durumlarda nasıl oynanacağını çok iyi biliyor. Brentford'un eski teknik direktörü Keith Andrews, onu modern Premier League tarihinin en etkili liderlerinden biri olarak nitelendirmişti.

İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel de Henderson'ı "kazanan bir zihniyete sahip futbolcu" olarak tanımlayarak karakterinin ve enerjisinin her soyunma odasında gerekli olduğunu vurguladı. Henderson, millî takım formasıyla 90 maça çıktı ve 2026 Dünya Kupası kadrosuna da dahil edildi.

Jordan için Stamford Bridge'in yabancı bir yer olmadığını belirtmek gerekir. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 2008'de tam da bu stadyumda Sunderland formasıyla çıktı. Liverpool'daki efsanevi döneminin ardından Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq ve Ajax kulüplerinde forma giyen orta saha oyuncusu, 2025'te İngiltere ligine geri dönmüştü.

Jordan HendersonChelseaPremier LeagueFutbol Transferleriİngiltere Millî Takımı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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