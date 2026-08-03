Valar Atomics'in nükleer startup'ı 1 milyar dolar yatırım çekti

Nükleer teknolojiler alanında faaliyet gösteren Valar Atomics, Sequoia yatırım fonunun liderliğinde 1 milyar dolarlık büyük bir öz sermaye yatırımı aldığını resmen doğruladı. ixbt.com'a göre bu finansman turunun startup için yeni bir dönem başlatması ve şirketi küçük modüler reaktörler pazarının liderlerinden biri hâline getirmesi bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Şirketin kurucusu ve CEO'su Isaiah Taylor'ın açıklamasına göre yatırım turuna ek olarak Erebor ve diğer bankalar tarafından 200 milyon dolarlık bir kredi limiti de tahsis edildi. Bloomberg'in haberine göre Valar Atomics piyasa değerini açıklamamış olsa da startup'ın değeri 6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Valar Atomics, geleneksel santrallere kıyasla daha ucuz ve daha hızlı inşa edilebilen, fabrikada monte edilen küçük modüler reaktörler (SMR) tasarlıyor. Şirket, bu yılın haziran ayında Ward 250 reaktörünün NVIDIA Blackwell sistemine başarıyla güç sağladığını göstermişti. Ayrıca taraflar, su kullanmayan 30 megavatlık bir yapay zekâ tesisini ortaklaşa geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Nükleer enerji ve yapay zekânın birleşimi

Startup temsilcilerine göre üretilen her reaktörden, gelecek nesil cihazları geliştirmek için gerekli mühendislik ve operasyon verileri toplanacak. Bu da teknolojik geliştirme döngülerini önemli ölçüde hızlandıracak.

Şirket açıklamasında, NOVA çekirdeğinin geliştirilmesinin iki yıl sürdüğü, Ward 250 reaktörünün devreye alınmasının ise yalnızca yedi ay aldığı belirtildi. Her yeni tesisin inşasıyla süreç hızlanacak; gelecekte yılda onlarca, yüzlerce ve binlerce reaktör üretilmesi planlanıyor. Bu büyük finansman, SMR filolarının seri üretimi hedefinde kullanılacak.

Sektörde rekabet ve genişleme

Valar Atomics bu alandaki tek oyuncu değil ve birçok başka startup'la rekabet ediyor. Özellikle son aylarda Antares 470 milyon dolar, X-energy ise IPO yoluyla 1 milyar dolar toplamayı başardı.

Valar Atomics'in son finansman turuna Sequoia'nın yanı sıra şu yatırım fonları ve kuruluşlar katıldı:

Apandion Capital

Atreides Management

Conviction ve Dream Ventures

HOF Capital ve Point72 Ventures

Riot Ventures, Snowpoint Ventures ve Valor Equity Partners

Yeni sağlanan fonlarla Sequoia ortağı Shaun Maguire şirketin Yönetim Kurulu'na katıldı. Bunun, startup'ın gelecekteki stratejik kararlarını ve küresel pazara açılma planlarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.