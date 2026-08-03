Casemiro transferi çevresinde kriz: LA Galaxy ile Inter Miami arasındaki anlaşmazlık

·75·Spor
Casemiro transferi çevresinde kriz: LA Galaxy ile Inter Miami arasındaki anlaşmazlık

Kuzey Amerika'nın Major League Soccer (MLS) organizasyonunda, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Casemiro'nun Inter Miami'ye transferiyle ilgili durum ciddi bir krize yol açtı. Goal.com'un haberine göre lig, transferin ardından ortaya çıkan şüpheli durumlar ve olası yönetmelik ihlalleri nedeniyle resmen özel bir soruşturma başlattı. Bu kriz, ABD futbolunda büyük yankı uyandırıyor. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Dallas'a karşı oynanan golsüz beraberliğin ardından düzenlenen basın toplantısında LA Galaxy Genel Müdürü Will Kuntz, Brezilyalı futbolcunun ilk tercihleriyle ilgili şaşırtıcı bilgiler açıkladı. Kuntz'a göre kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kazanan deneyimli oyuncu, daha önce özellikle Batı Yakası ekibinde oynamak istediğini kesin bir dille ifade etmişti.

Kuntz'ın açıklaması ve keşif hakkı meselesi

Will Kuntz gazetecilere verdiği röportajda futbolcunun değişen düşünceleri hakkında konuştu: “Casemiro'nun arayıp her zaman Inter Miami forması giymek istediğini söylediği doğru. Ancak bunun, yalnızca Galaxy forması giymek istediğini bize söylemesinden sadece iki ay sonra gerçekleştiği de bir gerçek”. Bu açıklama, kulüpler arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Bu krizin temel nedeni, MLS'deki “keşif hakkı” (discovery rights) sistemiyle ilgili. Bu kurala göre herhangi bir MLS kulübü, yabancı futbolcuları kadrosuna katma konusunda öncelik hakkına sahip olabilir. Her takım, kadrosunda en fazla beş böyle oyuncu bulundurma hakkına sahiptir. 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili ilk hakların LA Galaxy'de olduğu, ancak Inter Miami'nin transfer sürecinde bu hakkı elde ettiğini açıkladığı öğrenildi.

Soruşturma ve taraflar arasındaki anlaşma

Lig yönetimi şu anda transferin mali ve hukuki yönlerini titizlikle inceliyor. Buna rağmen ortaya çıkan gerilimi azaltmak amacıyla iki kulüp arasında geçici bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

LA Galaxy tarafından yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “LA Galaxy ve Inter Miami, Casemiro transferindeki öncelik hakkı konusunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın şartları, MLS'nin yürüttüğü kural ihlali soruşturmasının tamamlanmasının ardından açıklanacaktır”. Taraflar şimdilik resmi sonuçları bekliyor.

Futbolcunun kendisi ise ortaya çıkan tartışmalardan kaçmadığını belirtti. Casemiro, daha önce verdiği röportajlarda Miami şehrine duyduğu kişisel bağın ve yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma arzusunun kararında büyük etkisi olduğunu açıklamıştı. Ailesinin rahatlığı ve iklimin de tercihinde önemli rol oynadığını eklemişti.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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