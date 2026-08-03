Neftçi Semerkant’ta durdu: Lider puan kaybetti

·51·Spor
Neftçi Semerkant’ta durdu: Lider puan kaybetti

Süper Lig’in 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Neftçi, Semerkant’ta önemli puanlar kaybetti. Ferganalılar, Dinamo’ya konuk oldukları ve pozisyonlar açısından zengin ancak golsüz sona eren maçta 0-0 berabere kaldı.

Her iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Ancak son vuruşlardaki isabetsizlik ve kalecilerin güven veren performansı nedeniyle taraftarlar gol göremedi.

Pozisyonlar vardı, skor değişmedi

Takımlar maçın ilk dakikalarından itibaren temkinli, ancak aynı zamanda aktif bir futbol sergiledi. Dinamo kendi sahasında liderden çekinmeden oynarken, Neftçi topa sahip olma ve deneyimli hücum hattıyla sonuca gitmeye çalıştı.

Semerkant ekibinde Anvarjon Hojimirzayev, Tigran Avanesyan ve Haris Haydareviç hücumları geliştirmeye çalıştı. Fergana temsilcisinin hücum hattında ise Khurshid Giyosov, Jamshid Iskanderov ve Zoran Maruşiç etkili oldu.

Buna rağmen hem ilk yarıda hem de devre arasından sonra kaleler gole kapandı.

Dinamo aynı anda üç değişiklik yaptı

Semerkant kulübünün teknik ekibi, maçın 62. dakikasında oyunun senaryosunu değiştirmek amacıyla aynı anda üç futbolcuyu sahaya sürdü.

Jahongirbek Abdusalomov, Rasul Yoldoshev ve Nurillo Tokhtasinov oyuna dahil oldu. Bu karar, ev sahibi ekibin hücumda yeni bir güç ve hız yaratmak istediğini gösterdi.

Neftçi de ikinci yarının hemen başında kadroda değişikliğe gitti. Nurmuhammad Abduganiyev’in yerine Alisher Odilov oyuna girdi. 63. dakikada ise Vladimir Jovoviç’in yerine Jurany Francisco Ferreira dahil oldu.

İki takım da yedek oyuncularından yararlansa da bu değişiklikler skorborddaki sıfırları değiştiremedi.

Liderlik korundu, ancak iki puan kaybedildi

Golsüz beraberliğin ardından Neftçi puanını 36’ya yükseltti ve Süper Lig puan tablosundaki liderliğini korudu.

Bununla birlikte Fergana ekibi, Semerkant’ta kazanması halinde takipçileriyle arasındaki farkı açma fırsatı yakalayacaktı. Bu açıdan beraberlik, Neftçi için kazanılmış bir puandan çok kaybedilmiş iki puan olarak değerlendirilebilir.

Dinamo ise güçlü rakibine karşı aldığı puanla toplam puanını 21’e çıkardı. Semerkant kulübü, 15. haftanın ardından 9. sırada yer alıyor.

Takım

Puan

Sıra

Neftçi

36

1

Dinamo

21

9

Savunmacılar hücumculara üstün geldi

Maçta gol atılmamış olsa da bu, karşılaşmanın sıkıcı geçtiği anlamına gelmiyor. Her iki takımın da öne geçmek için fırsatları oldu, ancak savunma hatları kritik anlarda hata yapmadı.

Dinamo’nun kalesini koruyan Edem Nemanov ile Neftçi’nin file bekçisi Botirali Ergashev, takımlarının gol yemeden maçı tamamlamasına yardımcı oldu.

Özellikle lidere karşı puan alan Dinamo, kendi sahasında her rakip için zorlu bir takım olduğunu gösterdi. Neftçi ise üstünlüğünü gole dönüştürmekte zorlandı.

Maç kadrosu

Süper Lig, 15. hafta

Dinamo — Neftçi 0:0

Dinamo: Edem Nemanov, Mihail Ştefan, Sanjar Kadirqulov, Anvarjon Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 62), Tigran Avanesyan (Rasul Yoldoshev, 62), Jaloliddin Jumaboyev, Oybek Ormonjonov, Marko Stanojeviç, Haris Haydareviç (Nurillo Tokhtasinov, 62), Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblakulov.

Neftçi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, İbrahimhalil Yoldoshev, Vladimir Jovoviç (Jurany Francisco Ferreira, 63), Khurshid Giyosov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abduganiyev (Alisher Odilov, 46), Anvarjon Gofurov, Zoran Maruşiç, Farrukh Sayfiyev.

Şampiyonluk yarışında her puan önemli

Sezonun ikinci yarısı yaklaşırken Neftçi için her maçın önemi artıyor. Liderlik korunmuş olsa da Semerkant’taki beraberlik, rakiplerin farkı azaltmasına olanak sağlayabilir.

Dinamo ise güçlü rakibinden aldığı puanla lig tablosundaki konumunu sağlamlaştırdı. Semerkant ekibi, ilerleyen haftalarda hücumdaki fırsatları daha etkili değerlendirirse üst sıralara yaklaşabilir.

Sizce Semerkant’ta kaybedilen iki puan Neftçi’nin şampiyonluk yarışını etkiler mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram ya da diğer sosyal ağlarda futbolseverlerle paylaşın!

NeftchiDinamoSemerkantFergana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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