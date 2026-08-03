Vasilije Adžić Juventus'tan Sassuolo'ya Transfer Oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Juventus'un genç yeteneği Vasilije Adžić'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transfer döneminin son dakikalarında gerçekleşen bu anlaşma, genç orta saha oyuncusunun kariyerinde önemli bir adım olurken maç deneyimini artırmasına da olanak sağlayacak. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala harekete geçen Sassuolo yönetimi, tüm şartlarda kısa sürede anlaşmaya vardı. Aslında bu transfer için günlerdir çalışan Cagliari, son anda rakibinin gerisinde kaldı. Böylece 2006 doğumlu Karadağlı futbolcu, teknik direktör Alberto Aquilani yönetiminde forma giyecek.

Transfer detayları ve sözleşme şartları

Sassuolo Calcio basın servisine göre orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Emilia-Romagna kulübüne transfer oldu. Sözleşmede futbolcuyu satın alma opsiyonunun yanı sıra Juventus lehine geri satın alma maddesi de yer alıyor. Bu durum, Torino kulübünün altyapısından yetişen oyuncunun geleceğine kayıtsız kalmadığını ve gelişimini takip etmeyi sürdüreceğini gösteriyor.

Karadağ'ın Nikšić kentinde doğan Vasilije, futbola ilk olarak Polet Stars takımında başladı. Ardından Budućnost kulübüne transfer olan oyuncu, henüz 16 yaşındayken A takımda forma giydi. Sahaya çıktıktan sadece 9 dakika sonra gol atan yetenekli futbolcu, ülke ligi tarihinin en genç ikinci golcüsü oldu.

Avrupa ve İtalya'daki İlk Adımlar

Budućnost formasıyla kendini gösteren futbolcu, Ağustos 2024'te Juventus'un dikkatini çekti ve Torino kulübüne katıldı. İlk olarak altyapı takımında oynayan orta saha oyuncusu, kısa süre içinde A takım kadrosuna dahil edilmeye başlandı. Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda ilk maçına çıkmayı başardı.

Futbolcu, geçen sezon Inter karşısında attığı unutulmaz golle de akıllarda kaldı. Ayrıca Karadağ A Millî Takımı formasıyla ilk golünü atmayı başardı. Artık Sassuolo'da deneyim kazanmak ve performansını daha da geliştirmek, 19 yaşındaki futbolcunun temel hedefi.