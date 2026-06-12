Infantino'dan 2026 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya Milli Takımı hakkında şaka

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında futbol tarihinin en büyük ve kapsamlı organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünya okyanusun ötesindeki kıran kırana mücadeleleri büyük bir heyecanla takip ederken, FIFA Başkanı Gianni Infantino beklenmedik ve esprili açıklamasıyla spor kamuoyunun dikkatini çekti. FIFA Başkanı, ünlü CazéTV kanalına verdiği özel röportajda, dört kez dünya şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın bir kez daha turnuvaya katılamaması üzerine espriler yaptı.

Acı da olsa belirtmek gerekir ki, mevcut 2026 Dünya Kupası turnuvası, 'Squadra Azzurra' (Gök Mavililer) için tarihteki en kötü kara serinin devamı oldu. İtalyanlar, 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupalarından sonra üçüncü kez en prestijli futbol forumunun dışında kalıyor.

«Belki 64 takım olursa, İtalya elemeleri geçer...»

FIFA Başkanı sohbet sırasında önce turnuvaya katılan takım sayısının daha da artırılmasına yönelik iç tartışmalara değindi, ardından konuyu İtalya'ya getirdi:

«Yakın gelecekte Dünya Kupası final aşamasını 64 milli takımın katılımıyla düzenleme olasılıklarını zaten değerlendirdik. Bu girişim, dünya futbolunun coğrafi kapsamını daha da genişletmeye hizmet edebilir. Bu konu FIFA Konseyi toplantılarında da gündeme geldi, ancak şu anki anlaşmamız, 48 takımın katıldığı bu ilk tarihi turnuvanın tadını çıkarmaktır.

Ama dürüst olalım: Belki dünya kupası katılımcı sayısı 64'e çıkarılırsa, o zaman İtalya Milli Takımı eleme engellerini aşacak gücü bulabilir... Bu da yetmezse, sayıyı 208'e (FIFA üyesi neredeyse tüm ülkelerin sayısı) çıkarmayı denemek gerekebilir. İşte o zaman, yine de vize alıp alamayacaklarını nihayet öğrenmiş olurduk», şeklinde şaka yaptı Infantino.

Tarihteki ilk kapsamlı dünya kupası

Gianni Infantino'nun bu şakalarının arkasında büyük bir gerçek yatıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bu yılki dünya kupası, futbol tarihinde ilk kez 48 milli takımın katılımıyla düzenlendi. Avrupa kıtası için kontenjan sayısı önemli ölçüde artırılmış olsa da, İtalyan futbol yıldızları bu uygun fırsatı değerlendiremedi ve evde kalmak zorunda kaldı.

Uzman görüşü: Futbol analistlerine göre, Infantino'nun bu sert şakası İtalyan futbolundaki sistemsel krizi gözler önüne seriyor. Dört kez dünya şampiyonu olan bir ülkenin 12 yıl boyunca dünya kupalarından ve oradaki en üst düzey atmosferden uzak kalması gerçekten üzücü bir durum.

İtalyan taraftarlar için biraz ağır kaçan bu şakaların gölgesinde, 2026 Dünya Kupası maçları yeni takımlar ve beklenmedik sürprizlerle milyonların kalbini fethetmeye devam ediyor.

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