Arsenal'in Anthony Gordon transferinden neden vazgeçtiği belli oldu

·88·Spor
Arsenal'in Anthony Gordon transferinden neden vazgeçtiği belli oldu

İngiltere Premier League devleri, özellikle Arsenal ve Liverpool, Anthony Gordon için verilen mücadelede Barcelona'ya yol verdi. Newcastle efsanesi Chris Waddle, GOAL'e verdiği röportajda İngiliz milli oyuncunun neden Kuzey Londra yerine Katalonya'nın yolunu tuttuğunu açıkladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

80 milyon Euro'luk transfer, Gordon'ı kendi ülkesinden La Liga şampiyonlarının kadrosuna taşıdı. 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla bir başka İngiliz Marcus Rashford'ın da oynaması beklendiği için bu anlaşma birçok kişi için sürpriz oldu. Katalanlar, Rashford'ın kiralık sözleşmesini 26 milyon Sterlin karşılığında kalıcıya çevirme opsiyonuna sahip olsalar da, fonlarını Gordon'ın hızı ve yeteneğine yatırmayı tercih ettiler.

25 yaşındaki futbolcu hem sol kanatta hem de "sahte dokuz" pozisyonunda oynayabiliyor. Daha önce çocukluk aşkı Liverpool'a dönebileceği veya Mikel Arteta'nın planlarına uyabilecek Arsenal'e transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak sonunda hiçbir İngiliz kulübü Barcelona ile finansal rekabete girmedi.

Chris Waddle'a göre Arsenal, sol kanat pozisyonu için 60-80 milyon Sterlin harcamak istemedi ve daha ucuz seçenekler aradı. Uzman, "Arsenal muhtemelen sol kanat için bir aday arıyordu çünkü orada Gabriel Martinelli veya diğerleri Bukayo Saka gibi yerini sağlamlaştıramadı. Ancak bu kadar büyük bir meblağ ödemeye hazır değillerdi" diyor.

Artık Barcelona kanatlarında Lamine Yamal ve Anthony Gordon ikilisinin oluşması bekleniyor. Bu transfer, Gordon için profesyonel konfor alanından çıkmak ve yeni bir ligde kendini kanıtlamak adına büyük bir fırsat. İspanya'daki kariyerinin ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.

BarcelonaArsenalAnthony GordonTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mbappe, gol atmasa bile Fransa ile şampiyon olmaya hazır olduğunu söylediMbappe, gol atmasa bile Fransa ile şampiyon olmaya hazır olduğunu söylediBugün, 19:27Mohamed Salah, Arne Slot'un ayrılacağını bilseydi Liverpool'da kalır mıydıMohamed Salah, Arne Slot'un ayrılacağını bilseydi Liverpool'da kalır mıydıBugün, 19:10Akmal Mozgovoy: “Dünya Kupası'nı hepimiz heyecanla bekliyoruz”Akmal Mozgovoy: “Dünya Kupası'nı hepimiz heyecanla bekliyoruz”Dün, 17:37Papa XIV. Leo, Real Madrid'in onursal üyesi olduPapa XIV. Leo, Real Madrid'in onursal üyesi olduDün, 17:25Robbie Fowler, Alexander Isak'ın Liverpool'daki geleceğinden endişeliRobbie Fowler, Alexander Isak'ın Liverpool'daki geleceğinden endişeliDün, 17:19Kairat kulübü ünlü İspanyol forvet ile sözleşme imzaladıKairat kulübü ünlü İspanyol forvet ile sözleşme imzaladıDün, 17:09
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor