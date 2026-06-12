Arsenal'in Anthony Gordon transferinden neden vazgeçtiği belli oldu

İngiltere Premier League devleri, özellikle Arsenal ve Liverpool, Anthony Gordon için verilen mücadelede Barcelona'ya yol verdi. Newcastle efsanesi Chris Waddle, GOAL'e verdiği röportajda İngiliz milli oyuncunun neden Kuzey Londra yerine Katalonya'nın yolunu tuttuğunu açıkladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

80 milyon Euro'luk transfer, Gordon'ı kendi ülkesinden La Liga şampiyonlarının kadrosuna taşıdı. 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla bir başka İngiliz Marcus Rashford'ın da oynaması beklendiği için bu anlaşma birçok kişi için sürpriz oldu. Katalanlar, Rashford'ın kiralık sözleşmesini 26 milyon Sterlin karşılığında kalıcıya çevirme opsiyonuna sahip olsalar da, fonlarını Gordon'ın hızı ve yeteneğine yatırmayı tercih ettiler.

25 yaşındaki futbolcu hem sol kanatta hem de "sahte dokuz" pozisyonunda oynayabiliyor. Daha önce çocukluk aşkı Liverpool'a dönebileceği veya Mikel Arteta'nın planlarına uyabilecek Arsenal'e transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak sonunda hiçbir İngiliz kulübü Barcelona ile finansal rekabete girmedi.

Chris Waddle'a göre Arsenal, sol kanat pozisyonu için 60-80 milyon Sterlin harcamak istemedi ve daha ucuz seçenekler aradı. Uzman, "Arsenal muhtemelen sol kanat için bir aday arıyordu çünkü orada Gabriel Martinelli veya diğerleri Bukayo Saka gibi yerini sağlamlaştıramadı. Ancak bu kadar büyük bir meblağ ödemeye hazır değillerdi" diyor.

Artık Barcelona kanatlarında Lamine Yamal ve Anthony Gordon ikilisinin oluşması bekleniyor. Bu transfer, Gordon için profesyonel konfor alanından çıkmak ve yeni bir ligde kendini kanıtlamak adına büyük bir fırsat. İspanya'daki kariyerinin ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.