Mohamed Salah, Arne Slot'un ayrılacağını bilseydi Liverpool'da kalır mıydı

Arne Slot'un Liverpool'dan ayrılmasının ardından Mohamed Salah da takıma veda etti. Peki Mısırlı yıldız, teknik direktörün istifa edeceğini önceden bilseydi sözleşmesini tamamlamaya razı olur muydu? Merseyside ekibinin eski orta saha oyuncusu Danny Murphy, GOAL'e verdiği röportajda bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Murphy'ye göre Salah'ın ayrılığında teknik direktörle olan ilişkisinden ziyade, performansındaki düşüş daha etkili oldu. 2024-25 sezonunda 34 gol atıp İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu kazanan ve üçüncü kez PFA tarafından yılın futbolcusu seçilen forvet, kısa süre sonra yedek kulübesine mahkûm oldu. Bu durum, onun Slot ve teknik ekibe karşı sert eleştirilerde bulunmasına neden oldu.

Salah, takımın başarısızlıklarında günah keçisi ilan edildiğini ve "kurban" haline getirildiğini savunmuştu. Bu kriz, 2026'da sona erecek olan sözleşmesinin feshedilmesine ve serbest oyuncu olarak ayrılmasına zemin hazırladı. Liverpool formasıyla 442 maçta 257 gol atan efsanevi futbolcu için bu veda, beklenen ancak biraz hüzünlü bir son oldu.

"Bence ayrılığında en büyük etken oyunundaki düşüştü. Teknik direktörle arası iyi olsaydı belki ikinci sezonda formunu geri kazanmayı deneyebilirdi. Ancak her futbolcu seviyesinin düştüğünü hissettiğinde, durum daha da kötüleşmeden ayrılmayı tercih eder" diyor Murphy.

Uzman, Slot faktörünün yine de mevcut olduğunu ekledi. Ancak herhangi bir teknik direktör de formu düşen Mohamed Salah'ı yedek bırakmak zorunda kalırdı. Hatta Slot, taraftarların istediğinden bile daha uzun süre onu ilk 11'de tutarak ona şans vermeye çalıştı.