Bayern Münih, Michael Olise ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

·36·Spor
Bayern Münih, Michael Olise ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, takımın en parlak ve eşsiz yıldızlarından birini uzun vadeli olarak kadrosunda tutmak için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Fransız yetenekli orta saha oyuncusu Michael Olise'nin yeşil sahadaki sihirli hareketleri Münih yönetimini o kadar etkiledi ki, kulüp mevcut sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Bu konuda Fransa'nın saygın L'Équipe gazetesi, ünlü iMiaSanMia insider kaynağına dayanarak haber paylaştı.

Münih ekibi, yetenekli kanat oyuncusunu geçen sezon sergilediği fenomenal ve etkileyici oyunları, takımın başarılarına yaptığı büyük katkı için layıkıyla ödüllendirmeyi hedefliyor.

Gol+asist sisteminde gerçek bir mucize

Michael Olise, geride kalan sezonda Bayern Münih'in gerçek itici gücü ve ana lideri olmayı başardı. İstatistikleri her futbol uzmanını hayrete düşürecek cinsten:

  • Atılan gol sayısı: 22

  • Gol pasları (asistler): 25

  • Takım başarıları: Almanya Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası

Böylesine korkutucu bir verimlilik sayesinde Münih kulübü, iç sahada çifte kupa zaferini resmileştirmeyi başardı.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla 24 yaşındaki Fransız yıldızın Bayern Münih kampındaki mevcut durumu ve yeni sözleşme detayları hakkında bilgi edinebilirsiniz:

Oyuncunun yaşı ve mevkisi

Geçen sezonki genel performansı

Yeni sözleşmenin süresi

Mali değişiklikler (Maaş)

Kulübün transfer politikasındaki durumu

24 yaş, ofansif orta saha

47 skor katkısı (Gol + Asist)

2026 sonbaharına kadar

İki katına çıkarılacak

Satılamaz dokunulmaz oyuncu

Maaş iki katına çıkacak, transfer yasaklanacak

Bayern Münih yönetimi, takımın liderlerinden biri haline gelen oyuncuya Avrupa'nın diğer devlerinden gelen ilgiyi soğukkanlılıkla reddediyor. Kulüp, onun satış ihtimalini tartışmıyor bile. Aksine, Olise'nin uzun yıllar Münih'te kalması isteniyor. Dikkat çekici olan ise, Fransız yıldıza teklif edilen yeni sözleşme kapsamında yıllık maaşının tam iki katına çıkarılmasının beklenmesi. Bu durum Michael'ı Bayern'in en çok kazanan top futbolcuları listesine taşıyacak.

Taraftarlar için hatırlatma: Hatırlatmak gerekirse, yetenekli orta saha oyuncusu 2024 yazında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden Münih'e transfer olmuştu. Çok kısa sürede Alman futboluna uyum sağlayarak Bundesliga'nın en tehlikeli ve parlak figürlerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı.

Michael Olise'nin Bayern Münih formasıyla yeni zaferlerini ve bu tarihi sözleşme imzalama sürecini büyük bir ilgiyle takip edeceğiz.

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Bayern MünihMichael OliseBundesligaL'ÉquipeAlmanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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