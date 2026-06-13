Mourinho, Real Madrid yönetiminden Mason Greenwood'u transfer etmesini istedi

·170·Spor
Mourinho, Real Madrid yönetiminden Mason Greenwood'u transfer etmesini istedi

Avrupa futbolunda transfer döneminin en hareketli günleri yaşanırken, futbol dünyası bir başka sansasyonel ve beklenmedik gelişmeye hazırlanıyor. Real Madrid'de yeni bir dönem başlatan efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, kadroyu güçlendirmek adına acil planlarını uygulamaya koydu. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden biri olan Marca gazetesinin özel haberine göre, Portekizli deneyimli çalıştırıcı, gelecekteki transferler konusunda kulüp başkanı Florentino Perez ile ciddi görüşmelere başladı.

Madrid ekibinin hocası, 'kraliyet kulübü' yönetimine sunduğu transfer listesinde, futbol kamuoyunun hiç beklemediği bir isme yer verdi.

Mourinho'nun sürpriz tercihi: Mason Greenwood!

İçeriden gelen bilgilere göre Jose Mourinho, şu anda Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen İngiliz yıldız ve yetenekli kanat oyuncusu Mason Greenwood'u transfer etme fikrini kararlılıkla destekliyor. Portekizli teknik adam, bu yetenekli ismin Madrid devinin hücum hattını yeni bir seviyeye taşıyacağına tamamen inanıyor. Perez ile yapılan görüşmede, Greenwood'un oyun tarzının Real Madrid'in taktik sistemine çok uygun olduğu özellikle vurgulandı.

Fransa sahalarında fenomenal bir sezon

Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonu gerçekten çok yüksek ve takdire şayan bir seviyede geçirdi. Fransız kulübü yönetiminin kendisine tam güven duymasının ardından İngiliz forvet, tüm resmi müsabakalarda toplam 45 maçta forma giyerek rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Ayrıca takım arkadaşlarına 11 asist yaparak çok yönlülüğünü ve üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Futbol uzmanlarının yorumu: Greenwood'un Fransa'daki bu parlayışının, Avrupa'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çekeceği kesindi. Ancak Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk hamlelerini tam olarak Mason transferiyle başlatmak istemesi, transfer piyasasındaki rekabeti şüphesiz birkaç kat artıracaktır. Florentino Perez'in bu beklenmedik talebe nasıl bir tepki vereceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Real Madrid kampındaki bu sansasyonel transfer gelişmelerini ve Jose Mourinho'nun kraliyet kulübündeki yeni devrimci adımlarını Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip etmeye devam edin!

José MourinhoReal MadridMason GreenwoodFlorentino PérezMarca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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