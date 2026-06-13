Özbekistan, 2026 Dünya Kupası'na katılımı için 9 milyon dolar kazandı

Tüm dünyanın gözü, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı tarihi 2026 FIFA Dünya Kupası'nın oynandığı Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına çevrilmiş durumda. En sevindirici olanı ise, tarihinde ilk kez bu prestijli dünya şampiyonasına katılan Özbekistan Milli Takımı'nın henüz turnuvaya başlamamış olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımızın büyük bir heyecanla ilk maçı bekliyor olmasıdır. Fabio Cannavaro yönetimindeki «Beyaz Kurtlar», turnuvadaki ilk tarihi maçına bu yılın 18 Haziran günü Taşkent saatiyle sabah 07:00'de çıkacak.

Temsilcilerimizin yer aldığı «K» grubundaki ilk rakibimiz oldukça ciddi; James Rodriguez ve Luis Diaz gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Kolombiya Milli Takımı karşımıza çıkacak.

En kötü senaryoda bile 9 milyon dolar garanti!

Tarihi çıkış sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda ülkemiz futbolu için büyük bir finansal teşvik getirdi. Hesaplamalara göre, Özbekistan Milli Takımı bu küresel turnuvaya katılma hakkı kazanarak FIFA tarafından verilen büyük miktardaki ödül parasını şimdiden garantiledi.

En olumsuz ve şanssız senaryo gerçekleşse bile, yani temsilcilerimiz grup aşamasını geçemeyip turnuvayı 33-48. sıralar arasında tamamlasalar dahi, Özbekistan Futbol Federasyonu kasasına en az 9 milyon dolar tutarında garantili bir gelir girecek. Takımımızın sonuçları ve turnuva tablosundaki sıralaması yükseldikçe, bu rakamlar da buna bağlı olarak önemli ölçüde artacaktır.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla 2026 Dünya Kupası'nın finansal ödül havuzu ve Özbekistan Milli Takımı'nın rakipleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Gruptaki rakiplerimiz Minimum garantili gelir Turnuvada kademeli artış sistemi Büyük ödül: Dünya şampiyonuna verilecek para Turnuvanın ana favorileri Kolombiya, Portekiz, Kongo DC 9 000 000 $ Aşamalar geçildikçe gelir artar 50 000 000 $ İspanya ve Fransa

Önümüzde ölüm kalım maçları var

Hatırlatmak isteriz ki, «K» grubundaki mücadele kolay olmayacak. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, Kolombiya'nın yanı sıra dünya futbolunun devi Portekiz ve fiziksel mücadeleye dayalı oyunuyla bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcilerine karşı da sahaya çıkarak gruptan çıkmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklar.

FIFA Yönetmeliği: Uluslararası Futbol Federasyonu'nun resmi kararı uyarınca, takımlar play-off aşamalarında ilerledikçe gelirleri geometrik bir artışla yükselmektedir. Turnuvanın sonunda altın madalyayı kazanıp dünya tacını takacak olan milli takım, tam 50 milyon dolarlık astronomik bir ödül parasını ülkesine götürecek.

Şu anda futbol analistleri ve önde gelen uzmanlar, bu büyük ödülü kazanmak için en güçlü adaylar olarak İspanya ve Fransa milli takımlarını göstermektedir. Mevcut dünya şampiyonu unvanını ise şu an için futbol tarihinin tek 8 kez «Altın Top» sahibi Lionel Messi liderliğindeki Arjantin Milli Takımı elinde tutmaktadır.

Temsilcilerimize bu tarihi dünya kupasında büyük zaferler ve güzel oyunlar diliyoruz! Gençler, tüm Özbekistan sizinle!

2026 Dünya Kupası'ndan en sıcak ve özel röportajlar, Özbekistan Milli Takımı'nın soyunma odasından taze haberler ve dünya kupası günlüğü için Zamin sayfalarında bizi takip etmeye devam edin!