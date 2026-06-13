Dünya Kupası 2026: ABD, Paraguay karşısında farklı kazandı

·2·Spor
Dünya Kupası 2026: ABD, Paraguay karşısında farklı kazandı

Tüm futbol dünyasının gözü Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına çevrilmişken, tarihi 2026 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda da kıran kırana mücadeleler başladı. Küresel futbol şöleninin bu grubundaki ilk karşılaşma, taraftarlara gol dolu ve oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD Milli Takımı, kendi sahasında Güney Amerika'nın tehlikeli temsilcisi Paraguay'ı ağırladı ve rakibini 4-1'lik skorla farklı mağlup etti.

Muhteşem stadyumu dolduran yerel taraftarlar, takımlarının anlamlı oyunu ve hücum futbolundan büyük keyif aldılar.

Inglewood'da gol şovu ve Balogun'un dublesi

Inglewood şehrinde bulunan ünlü «SoFI Stadium», kendine has sıcak bir atmosferde maça ev sahipliği yaptı. Maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi eline alan ev sahibi ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirdi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Paraguaylı savunma oyuncusu Bobadilla kendi kalesine gol atarak skoru açtı. Ardından ABD Milli Takımı'nın yetenekli forveti Folarin Balogun sahneye çıktı. 31 ve 45+5. dakikalarda rakip ağları sarsan Balogun, ilk yarıda duble yaparak takımının üstünlüğünü perçinledi.

İkinci yarıda konuk ekip dengeyi kurmaya çalıştı ve 73. dakikada Mauricio'nun golüyle farkı azalttı. Ancak hakemin uzatma dakikalarında (90+8) sahneye çıkan ABD futbolunun parlayan yıldızı Giovanni Reyna, skoru belirleyen golü atarak maçı farklı bir boyuta taşıdı.

Aşağıdaki özel maç raporu ile D Grubu'nun ilk turundaki bu tarihi karşılaşmanın istatistiklerine detaylıca göz atabilirsiniz:

Turnuva aşaması ve tarihi

Karşılaşan takımlar

Nihai skor (Sonuç)

Gol atanlar ve dakikalar

Maçın oynandığı muhteşem mekan

Dünya Kupası 2026. D Grubu. 1. Tur (13 Haziran)

ABD — Paraguay

4 : 1 (Farklı galibiyet)

Bobadilla 7 (kk), Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8 — Mauricio 73

Inglewood şehri, «SoFI Stadium»

Sırada Türkiye ve Avustralya mücadelesi var

Bu gruptaki mücadele artık daha da ilginç bir hal alıyor. Çünkü D dörtlüsünün ikinci maçları yarın, yani 14 Haziran'da oynanacak. Güçlü bir taktik anlayışına sahip Avustralya ile Avrupa'nın hırslı ve gururlu temsilcisi Türkiye Milli Takımı yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmanın da taraftarlar için büyük bir heyecan sunacağı şüphesiz.

Uzman yorumu: Ev sahibi olarak ABD Milli Takımı'nın turnuvaya böyle farklı bir başarıyla başlaması, play-off turuna çıkma şanslarını önemli ölçüde artırıyor. Balogun ve Reyna'nın harika formda olması, turnuva boyunca diğer dev takımlar için de ciddi bir tehlike oluşturacaklarının göstergesidir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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