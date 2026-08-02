Hisense dört yıllık aranın ardından çift ekranlı E-Ink akıllı telefonunu tanıttı

Hisense şirketi, elektronik kağıt teknolojisine dayalı ekranlı yeni A10 serisi akıllı telefonlar için ön siparişleri kabul etmeye başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni cihaz özgün tasarımı ve kitap okumaya odaklanan E-Ink ekranıyla pazardaki en sıra dışı gadget'lardan biri haline geliyor ve markanın bu alandaki dört yıllık arasına son veriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, yeni seride A10 Pro ve A10 Ultra modelleri yer alıyor. Resmi tanıtımları ve satışların başlangıcı bu ayın 28'i olarak belirlendi. Cihazlar kullanıcıهلاna farklı bellek yapılandırmalarında sunulacak: özellikle alıcılar 8 GB RAM ile 128 veya 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonların yanı sıra 12 GB RAM ve 512 GB flaş bellek ile donatılmış gelişmiş sürümü de seçebilecekler.

Özgün ekran özellikleri

Bu serinin temel özelliği, metin okuma, belgelerle çalışma ve not alma için özel olarak tasarlanmış 6,13 inçlik E-Ink ekranıdır. Bu tür ekranlar göz yorgunluğunu azaltmasının yanı sıra parlak güneş ışığı altında bile metin okumayı son derece konforlu hale getiriyor.

Bunda Hisense A10 Ultra modeli ek olarak arka panele monte edilen manyetik çıkarılabilir renkli LCD ekranla donatılmıştır. Bu ek panel kullanıcılara görseller, çizgi romanlar ve diğer çeşitli multimedya içeriklerini görüntüleme imkanı tanıyor. Daha küçük sayılan A10 Pro versiyonunda ise bu tür bir aksesuarın gelecekte bağlanabilmesini sağlayan manyetik sabitleme aparatları ve özel temas noktaları öngörülmüştür.

Teknik imkanlar ve yapay zeka

Akıllı telefonlar modern 4 nanometrelik sekiz çekirdekli Qualcomm QCM6690 işlemcisiyle donatılmış olup en son Android 16 işletim sisteminde çalışıyor. Ayrıca cihazlarda kullanıcılar için kolaylık sağlamak amacıyla Lobster Smart Voice AI yapay zeka asistanı entegre edilmiştir.

Cihazın özellikleri arasında 48 megapiksel ana kamera, NFC modülü, kızılötesi verici, çağrı kaydetme fonksiyonu, uygulama klonlama ve manyetik kablosuz şarj teknolojisi yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse, Hisense şirketinin E-Ink ekranlı son akıllı telefonu bundan dört yıl önce — 2022 yılında tanıtılan A9 modeli olmuştu.