Bradley Barcola, PSG ile anlaşamayınca İngiliz devlerinin radarında

Avrupa futbolunda transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Paris semalarında beklenmedik ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Fransa'nın en prestijli spor gazetelerinden biri olan L'Équipe gazetesinin paylaştığı son özel habere göre, Paris Saint-Germain'in yetenekli forveti Bradley Barcola, bu yaz transfer döneminde Paris ekibinden tamamen ayrılabilir. Ligue 1 şampiyonunun kadrosunda yer edinen başarılı futbolcunun durumu kısa sürede değişti.

Paris kulübü yönetimi, 23 yaşındaki hücum oyuncusu ile mevcut sözleşmesini uzatmak için uzun süredir ciddi görüşmeler yürütüyordu. Ancak 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte bu süreç beklenmedik bir şekilde durdu.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık ve PSG'nin kararı

Edinilen bilgilere göre, kulüp yetkilileri ve futbolcunun menajerleri, yeni sözleşmenin mali ve taktiksel şartları konusunda ortak bir karara varamadı. Bu nedenle Paris Saint-Germain yönetimi, Fransız yeteneği takımda tutmak için zorlamama kararı aldı. Paris devi, yaz transfer döneminde oyuncu için tatmin edici bir teklif gelmesi halinde onu bırakmaya hazır olduğunu belirtti.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Parisli yıldızın mevcut transfer durumunu ve ona talip olan dünya futbolunun devlerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Futbolcu (Yaş ve Mevki) Mevcut Takımı Sözleşme uzatmama nedeni Talip olan İngiliz devleri Kaynak Bradley Barcola (23 yaş, Forvet) Paris Saint-Germain Taraflar yeni sözleşme konusunda anlaşamadı Arsenal ve Liverpool L'Équipe (Fransa)

İngiliz devleri arasındaki ciddi yarış

Yetenekli forvetin transfer pazarına çıkması, Avrupa'nın diğer dev kulüplerini hemen harekete geçirdi. Şu anda Bradley Barcola'nın hizmetlerine İngiltere Premier League'in iki büyük devi olan Londra ekibi Arsenal ve Merseyside temsilcisi Liverpool ciddi ilgi gösteriyor. Her iki kulüp de Fransız kanat oyuncusu ile hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve yakında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Futbol muhabirlerinin görüşü: Barcola'nın genç yaşına rağmen sahip olduğu yüksek hız ve dripling yeteneği, Premier League kulüpleri için oldukça uygun. PSG yönetiminin onu bırakmaya razı olması, Arsenal ve Liverpool arasındaki transfer savaşını şüphesiz daha da kızıştıracaktır. Paris kulübü bu transferden ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

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