Jose Mourinho, Real Madrid kadrosunu kökten güçlendirmeye başladı

·3·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid kadrosunu kökten güçlendirmeye başladı

Dünya futbolunun en ünlü ve gürültülü teknik direktörlerinden biri olan, meşhur «Special One» (Özel Biri) lakaplı Jose Mourinho, Real Madrid'in başına döndükten sonra transfer piyasasını kelimenin tam anlamıyla sarsmaya başladı. Tam 13 yıllık uzun bir aradan sonra «Kraliyet Kulübü»nün yönetimini yeniden devralan deneyimli Portekizli uzman, takımı yeni zaferlere taşımak için kadroyu mükemmel bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

Bilgi için, Portekizli dahi geçen sezon kendi ülkesinde Benfica kulübünü yönetmişti. Şimdi ise Madrid süper kulübünde gerçek bir transfer devrimi başlattı.

Madrid'de üç dünya çapında yıldız!

«Kraliyet Kulübü» yönetimi, yeni teknik direktörün isteklerini yerine getirmeye başladı ve mevcut yaz transfer döneminde üç ünlü futbolcuyla nihai anlaşmaya vardı. Saygın spor yayınlarının paylaştığı bilgilere göre, aşağıdaki yıldızlar yakında Santiago Bernabeu stadyumunda resmen tanıtılacak:

  • Bernardo Silva — orta saha hattında yaratıcılığı artırmak için;

  • Ibrahima Konate — savunma merkezini daha da güçlendirmek amacıyla;

  • Denzel Dumfries — sağ kanat savunmasını korkutucu bir güce dönüştürmek için.

Bu üç büyük transfere rağmen, Jose Mourinho'nun güçlendirme planları bununla sınırlı değil.

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki mevcut durumu ve Mourinho'nun kadroyu tamamlama konusundaki yeni talepleriyle yakından tanışabilirsiniz:

Transferi tamamlanan yıldızlar

Ana pozisyonları

Mourinho'nun istediği yeni pozisyonlar

Teknik direktörün ana hedefi

Saygın kaynak

Bernardo Silva


Ibrahima Konate


Denzel Dumfries

Orta saha


Stoper


Sağ bek

1. Stoper


2. Sol bek

Savunma hattında mutlak mükemmelliği yaratmak

ESPN (ABD)

Savunma kalesini mükemmelleştirme planı

ABD'nin ünlü ESPN televizyon kanalının bildirdiğine göre, Jose Mourinho kadroya katılan yeni oyunculardan sonra kulüp yönetimine iki önemli transfer daha yapma görevi verdi. Portekizli taktik uzmanı, savunma hattındaki rekabeti maksimum seviyeye çıkarmak istiyor.

Uzman görüşü: Mourinho her zaman sağlam bir savunmaya dayanarak şampiyon takımlar kurmasıyla tanınır. Konate ve Dumfries'in gelmesine rağmen, savunma merkezine bir dev stoper ve sol kanada durmadan koşan yeni bir «motor» istiyor. Eğer Real yönetimi bu iki isteği de yerine getirirse, yeni sezonda Madrid kulübünü durdurmak imkansız olacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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