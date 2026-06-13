Rui Costa: Jose Mourinho, Florentino Perez kaybetse bile ayrılacaktı

·2·Spor
Rui Costa: Jose Mourinho, Florentino Perez kaybetse bile ayrılacaktı

Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun takımdan ayrılışıyla ilgili beklenmedik detayları açıkladı. Ona göre, teknik direktörün ayrılığı Real Madrid başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak çoktan kararlaştırılmıştı. Costa, Mourinho'nun Madrid kulübüne geçişinin kaçınılmaz olduğunu ve bu konuda karşılıklı anlaşmaya varıldığını vurguladı. Bunu Goal.com bildiriyor .

Başkan, Jose Mourinho'nun Florentino Perez'in kazanması durumunda Real Madrid'in teklifini kabul edeceğini açıkça belirttiğini ifade etti. Ancak Perez seçimi kaybetse bile, Portekizli teknik adamın Benfica'da kalma niyeti yoktu. Rui Costa, Estadio da Luz'da teknik direktörle vedalaşma vaktinin geldiğini anladığını söyledi.

"Benfica sadece Real Madrid seçimlerinin sonucunu beklemek zorundaydı. Florentino kazanırsa onun Madrid kulübünün teknik direktörü olacağını herkes anlıyordu. Ancak durum öyleydi ki, her halükarda karşılıklı dostane bir anlaşmayla Benfica teknik direktörlüğünden ayrılacaktı", dedi Costa basın toplantısında.

Rui Costa, kulübün Mourinho'yu uzun süre tutmaya çalıştığını ancak Real Madrid seçeneği ortaya çıkınca durumun değiştiğini itiraf etti. Teknik direktörün kararından dolayı ihanete uğramış hissetmediğini, aksine onun tercihine saygı duyduğunu belirtti. Costa, sözleşme uzatma teklifi yapıldığını ancak Jose Mourinho'nun başka bir yolu seçtiğini ekledi.

Jose MourinhoReal MadridBenficaRui CostaFlorentino Perez
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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