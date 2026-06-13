İngiltere Milli Takımı kampında hırsızlık: Kane ve Bellingham'ın kramponları çalındı

·36·Spor
İngiltere Milli Takımı kampında hırsızlık: Kane ve Bellingham'ın kramponları çalındı

İngiltere Milli Takımı'nın dünya kupası hazırlıkları beklenmedik bir olay nedeniyle sekteye uğradı. Thomas Tuchel yönetimindeki takımın resmi ekipmanları nakliye sırasında çalındı. Kayıp eşyalar arasında yıldız futbolcular Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponlarının da olduğu öğrenildi. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. haber

Hırsızlık, Florida'daki West Palm Beach kampından Missouri'deki Swope Soccer Village tesislerine taşınma sürecinde gerçekleşti. Gelen bilgilere göre takımın elinde antrenman için sadece bir top kaldı. Futbol Federasyonu olayla ilgili acil soruşturma başlattı. Güvenlik birimleri, lojistik sürücüleri arasında hırsızlarla iş birliği yapanlar olduğundan şüpheleniyor.

Daily Mail'in haberine göre, çalınan envanter sadece ayakkabılarla sınırlı değil. Yüksek teknolojili analiz cihazları, taktik tahtaları ve hatta tıbbi masaj masaları bile götürüldü. Bu durum, turnuvanın açılış maçına günler kala teknik heyetin planlarını ciddi şekilde bozdu.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, eleme aşamasını sekiz galibiyet ve sekiz gol yemeden tamamlayarak harika bir sonuç elde etmişti. Bayern formasıyla sezon boyunca 61 gol atan Harry Kane kampa mükemmel bir form grafiğiyle gelse de, artık o ve takım arkadaşları saha dışındaki sorunlara odaklanmak zorunda kalıyor.

İngiltere Milli Takımı, turnuvaya Çarşamba günü Hırvatistan maçıyla başlayacak. 2018 yarı finalindeki mağlubiyetin acısını unutmayan takım, grup aşamasındaki rekabetten başarıyla çıkmak için odağını hızla toplamalı ve kayıp ekipmanların yerini doldurmalıdır.

İngiltereHarry KaneJude BellinghamThomas TuchelBayern
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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